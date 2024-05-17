Группа «Элемент» запланировала провести IPO на СПБ Бирже не позже июня

«РБК Инвестиции» узнали о планах группы компаний «Элемент» выйти на IPO еще в середине апреля. Тогда источники сообщили, что площадкой для размещения станет СПБ Биржа. Особенностью этого IPO является то, что головное юрлицо группы — АО «Элемент» — находится под блокирующими санкциями США. Более того, под ограничительные меры подпали его некоторые дочерние предприятия, например, один из крупнейших в России производителей микросхем завод «Микрон».