Глава РФПИ рассказал Путину об инвестициях на ЭКСПО в Харбине

«Мы уже проинвестировали более 50 проектов. Мы называем себя “инвестиционным мостом”, потому мы создаем не только “инвестиционные мосты”, но, как вы знаете, мы проинвестировали первый российско-китайский железнодорожный мост, который на 700 км сократил скорость движения между Россией и Китаем», — сообщил Дмитриев.
Он отметил, что проекты, проинвестированные двумя странами через РФПИ дали 600 тыс. новых рабочих мест в сферах промышленности, финансов и образования.
Дмитриев также напомнил о пяти новых инвестициях, которые будут касаться перевалки сжиженных углеводородных газов, фармацевтики, науки и технологий, а также кино.
Восьмое российско-китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 17 по 21 мая. Участие в форуме принимает множество компаний из 16 регионов РФ.
На церемонии открытия выступил Путин. Он рассказал о двустороннем сотрудничестве, а также отметил, что Москва поддерживает настрой Пекина на локализацию производств в РФ, готова предоставлять инвесторам льготы и доступ и к уникальной российской технологической базе и высококвалифицированным кадрам.
По словам пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, ЭКСПО имеет очень важное значение для экономики России. При этом он отметил, что сотрудничество во многих областях является очень выгодным для двух стран.