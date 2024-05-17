Глава РФПИ рассказал Путину об инвестициях на ЭКСПО в Харбине

«Мы уже проинвестировали более 50 проектов. Мы называем себя “инвестиционным мостом”, потому мы создаем не только “инвестиционные мосты”, но, как вы знаете, мы проинвестировали первый российско-китайский железнодорожный мост, который на 700 км сократил скорость движения между Россией и Китаем», — сообщил Дмитриев.