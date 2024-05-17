Danone завершила продажу российского бизнеса «Вамин Р»

В марте 2024 года Путин своим указом отменил передачу этих активов во временное управление. В Health & Nutrition (новое наименование Danone в России с сентября 2023 года) не стали комментировать соответствующий указ. Также газета Financial Times сообщала, что Danone планирует продать свой российский бизнес молочной компании «Вамин Татарстан», которая согласилась заплатить 17,7 миллиарда рублей за получение контроля над ним.