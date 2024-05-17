Бумаги «Русала» подскочили на 6% на новости о возможном байбэке акций

Акции «Русала» подскочили на 6,18%, до ₽45,93, свидетельствуют данные Мосбиржи на 17:45 мск. Затем рост котировок замедлился: на 18:10 мск бумаги прибавляли 2,33%, до ₽44,27. Бумаги начали расти в цене на фоне новости о возможном байбэке акций.
О том, что «Русал» рассматривает возможность провести обратный выкуп акций, 17 мая сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Один из собеседников агентства считает, что байбэк может произойти после публикации финансовой отчетности за первое полугодие 2024 года.
Источник «Интерфакса», близкий к одному из акционеров «Русала», сказал, что формализованных предложений на этот счет нет. «Никаких предложений о проведении обратного выкупа акционерам на рассмотрение не поступало», — сказал он.
В «Русале», En+ Group и «Суал Партнерс» агентству отказали в комментарии.
«РБК Инвестиции» направили запрос в «Русал» с просьбой подтвердить информацию о планах провести байбэк.
Накануне, 16 мая, «Русал» стал лидером падения в индексе Мосбиржи. По итогам торгов котировки компании снизились на 2,83%, до ₽43,255. Негативным фактором для акций оказалось решение совета директоров отказаться от дивидендов за 2023 год.
По словам руководителя направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василия Карпунина, с учетом слабых финансовых показателей «Русала» и высокого долга решение не выплачивать дивиденды за прошлый год было ожидаемым. По мнению эксперта, единственный драйвер для роста «Русала» — потенциальное продолжение роста цен на алюминий. 15 мая на фоне роста биржевых цен на алюминий бумаги «Русала» обновили максимумы с сентября 2022 года.
В «БКС Мир инвестиций» негативно смотрят на акции компании. Целевая цена для бумаги установлена на уровне ₽38, что на 14% ниже текущего значения.