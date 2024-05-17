Бумаги «Русала» подскочили на 6% на новости о возможном байбэке акций

По словам руководителя направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василия Карпунина, с учетом слабых финансовых показателей «Русала» и высокого долга решение не выплачивать дивиденды за прошлый год было ожидаемым. По мнению эксперта, единственный драйвер для роста «Русала» — потенциальное продолжение роста цен на алюминий. 15 мая на фоне роста биржевых цен на алюминий бумаги «Русала» обновили максимумы с сентября 2022 года.