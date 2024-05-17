Акции «Юнипро» подешевели после решения не платить дивиденды за 2023 год

Тем не менее в брокерской компании ожидают, что бумаги энергетической компании в долгосрочной перспективе могут вырасти до ₽3 за акцию, а дивидендная доходность составит примерно 30%. Это обусловлено тем, что компания «сможет выплатить еще часть чистой прибыли за предыдущие годы». Однако эксперты предупреждают, что идея с бумагами «Юнипро» сопряжена с повышенным риском.