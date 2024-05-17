Акции «Юнипро» подешевели после решения не платить дивиденды за 2023 год

По состоянию на 18:01 мск снижение замедлилось до 1,8%, акции торговались на уровне ₽2,131 за бумагу.
Акции упали после того, как совет директоров компании «Юнипро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Соответствующее решение опубликовано на сайте Центра раскрытия информации.
Эксперт аналитического центра ПСБ Екатерина Крылова указала, что решение отменить выплату дивидендов было ожидаемо. По мнению аналитика, это произошло из-за формального наличия в акционерах компании иностранного юридического лица — Uniper (83,7%), несмотря на то что его доля перешла в конце прошлого года во временное управление Росимуществу.
Аналитики «Тинькофф Инвестиций» считают, что «выплату акционерам стоит ожидать в случае, если владельцем этой доли станут российские акционеры».
Тем не менее в брокерской компании ожидают, что бумаги энергетической компании в долгосрочной перспективе могут вырасти до ₽3 за акцию, а дивидендная доходность составит примерно 30%. Это обусловлено тем, что компания «сможет выплатить еще часть чистой прибыли за предыдущие годы». Однако эксперты предупреждают, что идея с бумагами «Юнипро» сопряжена с повышенным риском.
Компания «Юнипро» не выплачивала дивиденды с 2021 года. Действующая дивидендная политика «Юнипро» предусматривала выплату дивидендов на общую сумму ₽20 млрд, или ₽0,317215074227 на акцию, в 2021—2022 годах. Эта же сумма была установлена как ориентир на 2023−2024 годы. Компания планировала информировать акционеров о перспективах выплат в этот период.
Немецкая энергетическая компания Uniper приняла решение продать собственную долю в «Юнипро» летом 2021 года, о чем уведомила российское правительство. В 2022 году компания «договорилась о сделке с российским покупателем, но власти страны ее не согласовали». Об этом говорится в годовом отчете концерна Uniper, опубликованном в феврале на сайте компании.
Весной 2022 года, после введения антироссийских санкций, Uniper решила приостановить инвестиции в российскую «дочку» и возобновила переговоры о продаже «Юнипро». Однако в марте 2023 года 83,73% акций «Юнипро» были переданы во внешнее управление Росимуществом. Это произошло в соответствии с указом «О временном управлении некоторым имуществом», который, как заявляли в Кремле, «зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний». В «Юнипро» сменили гендиректора, компанию возглавил топ-менеджер «Роснефти» Василий Никонов.
«Юнипро» — крупная российская компания в секторе тепловой генерации электроэнергии, созданная в 2005 году в результате реформы РАО «ЕЭС России». Занимается производством и продажей электрической и тепловой энергии. В состав входят пять электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская, Шатурская, Смоленская и Яйвинская ГРЭС. Главный офис находится в Москве.