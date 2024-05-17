«Аэрофлот» и «Ростех» подписали контракт на поставку самолетов Ту-214

Вернуться к формированию флота российскими Ту-214 пришлось после введения европейских и американских санкций, которые запретили поставку российским авиакомпаниям новых западных машин и комплектующих для ремонта уже находящихся в эксплуатации бортов. Ставка могла бы быть сделана на новые более экономичные и современные российские ближнемагистральные SJ-100 и МС-21, но запуск их серийного производства постоянно откладывается из-за неготовности этих новых самолетов. На данный момент поставки авиакомпаниям ожидаются в 2025 году. Поэтому Ту-214 остается практически единственным вариантом не только для «Аэрофлота», но и для других российских перевозчиков. При этом «Аэрофлот» отказывался заключать твердые контракты до тех пор, пока ОАК не сократит кабинный экипаж до трех человек, о чем в интервью РБК в конце 2022 года говорил гендиректор перевозчика Сергей Александровский. Он также объяснял решение принять в эксплуатацию Ту-214 тем, что по сравнению с МС-21 это «летающий самолет с понятными характеристиками», чье наличие позволит «в спокойном ритме довести МС-21 до нужных кондиций».