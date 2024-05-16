Wildberries упростил работу продавцов с платформой

Так, например, был полностью пересмотрен подход к управлению стоимостью услуг хранения и логистики. Теперь у продавцов есть возможность бессрочно зафиксировать тариф на хранение товаров, что позволит снизить расходы селлеров на хранение на складе и создаст более предсказуемые условия работы. Стоимость логистики от склада до пункта выдачи также можно будет закрепить на 60 или 90 дней.