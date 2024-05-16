Власти разработали план развития срочного рынка топлива

«Установленная ФАС и Минэнерго добровольная возможность для доминантов продавать 1% реализуемых на бирже нефтепродуктов в виде поставочных фьючерсов позитивно отражается на показателях биржи. Нефтяные компании и другие участники начали готовиться к выходу на срочный рынок более активно. В то же время компаниям нужно время для адаптации своих корпоративных политик к практике хеджирования рисков на товарном рынке», — прокомментировал заместитель управляющего директора СПбМТСБ Алексей Чечурин.