В зарплатном долгу: работодатели начали помогать сотрудникам с кредитами

На фоне дефицита кадров компании находят альтернативные способы удержания сотрудников. Работодатели содействуют им в получении и выплате кредитов. Такая практика описана в отчете ЦБ, ее распространение «Известиям» подтвердили в банках. Например, организации предоставляют льготные ссуды на любые цели, выплачивают часть процентов за сотрудника, в том числе по ипотеке, а также выдают заем на первоначальный взнос по нулевой ставке. Это помогает удержать персонал в условиях рекордно низкой безработицы, считают эксперты. Несут ли такие схемы риски и насколько эти предложения выгодны для работников — в материале «Известий».
Как работодатели помогают сотрудникам выплачивать кредиты
Дефицит трудовых ресурсов в регионах усилился в последние полгода. На фоне нехватки кадров компании находят альтернативные инструменты найма и удержания сотрудников, делая упор на комфортные условия работы и жизни, говорится в отчете ЦБ о региональной экономике («Известия» его изучили). В частности, организации содействуют сотрудникам в получении и выплате кредитов.
Например, в Марий Эл работникам предприятия по производству электрооборудования предоставляют льготные кредиты на любые цели, включая ссуды на недвижимость. А на Барнаульском заводе помогают оплачивать съемное жилье и компенсируют проценты по ипотеке, отмечается в докладе Банка России. «Известия» направили запрос в регулятор.
На фоне дефицита сотрудников такая практика стала более популярной, сообщил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. В марте уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,7%.
Тенденция действительно стала значима для рынка труда, она помогает удержать сотрудников в компании и укрепляет бренд работодателя, согласилась директор по персоналу и организационному развитию ГК World Dent Екатерина Кочановская. То, что ЦБ описывает этот механизм, тоже показывает, что он приобретает масштаб и становится трендом на рынке, уверен Алексей Тараповский.
В ВТБ и ПСБ рассказали, что участвуют в предоставлении скидок по кредитам для сотрудников в рамках зарплатных проектов. В частности, речь идет о льготных условиях по ипотеке и потребительским займам для зарплатных клиентов-физлиц, пояснили в пресс-службе ПСБ.
Там добавили: работодатели также могут предлагать беспроцентную ссуду на первоначальный взнос по ипотеке или субсидировать часть ежемесячного платежа за счет предприятия.
Чаще всего такое практикуют крупные компании, отметили в ВТБ. Там пояснили, что в основном схема работает следующим образом: сотрудник лично берет кредит в банке, а работодатель ежемесячно дополнительно к зарплате частично или полностью погашает проценты.
Некоторые компании создают отдельные жилищные программы, совместно с государством строят дома и предлагают сотрудникам квартиры по цене на 20−30% ниже рыночной, рассказали в пресс-службе ВТБ. В целом такие варианты не отличаются от льготной ипотеки с господдержкой, но субсидии идут не от властей, а от конкретного работодателя. Схемы, когда компания выдает кредит своему сотруднику, тоже актуальны на рынке, сообщили в банке.
Льготные ссуды — это существенный инструмент мотивации и удержания персонала, отметили в пресс-службе крымского РНКБ. Особенно ярко тенденция видна в IT-сфере.
Как работодатели удерживают сотрудников на фоне дефицита кадров
Работодатели продолжают развивать способы мотивации сотрудников, помимо материальных бонусов и премий, рассказал заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. По данным исследования, 22% респондентов считают предоставление льготного кредита одним из эффективных методов удержания персонала. Однако пока не так много компаний делают это для сотрудников — лишь 7%, уточнил он.
В SuperJob также отметили немалый интерес россиян к корпоративной ипотеке. Взять жилищный кредит от компании по льготным условиям хотел бы каждый четвертый гражданин, рассказали в рекрутинговой организации.
Систему социального пакета активно разрабатывают, например, «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», НОВАТЭК и «Норильский никель», отметила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. В «Сбере» также запустили программу ипотеки для сотрудников с марта 2022 года, добавила Екатерина Кочановская из ГК World Dent. Субсидия составила 4% от рыночной ставки.
Не зря ЦБ отметил практику помощи в получении и оплате кредитов для сотрудников — подобные схемы могут нести некоторые риски для банков, отметил Алексей Тараповский из Anderida Financial Group. Например, если сотрудник уволится, то у него могут возникнуть сложности с погашением долга без поддержки компании.
В то же время, как правило, в ответ на предоставление такой помощи следуют определенные требования к человеку по минимальному сроку работы в течение нескольких лет, отметил младший директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский. Это позволяет удержать сотрудников от перехода в другие организации. Так упрощается планирование кадровой обеспеченности, подчеркнул эксперт. По его словам, это особенно важно в условиях крайне низкой безработицы.
Нынешний дефицит кадров сформировался из-за целого ряда причин. Среди основных — отток квалифицированного персонала в отдельные периоды времени, рост гособоронзаказа и высокая оплата труда на таких предприятиях, а также виток развития экономики, что привело к запуску новых проектов. Кроме того, в трудоспособный возраст сейчас вступает часть населения из демографической ямы 1990-х годов, рассказал Владислав Бухарский.
При этом сколько-нибудь устойчивый рост числа трудоспособного населения (и его доли в общей структуре) закладывается лишь с 2026-го, отметил эксперт. А значит, компании продолжат искать способы удержания кадров.