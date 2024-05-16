В зарплатном долгу: работодатели начали помогать сотрудникам с кредитами

На фоне дефицита кадров компании находят альтернативные способы удержания сотрудников. Работодатели содействуют им в получении и выплате кредитов. Такая практика описана в отчете ЦБ, ее распространение «Известиям» подтвердили в банках. Например, организации предоставляют льготные ссуды на любые цели, выплачивают часть процентов за сотрудника, в том числе по ипотеке, а также выдают заем на первоначальный взнос по нулевой ставке. Это помогает удержать персонал в условиях рекордно низкой безработицы, считают эксперты. Несут ли такие схемы риски и насколько эти предложения выгодны для работников — в материале «Известий».