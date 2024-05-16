В МВФ предупредили о рисках из-за планов Запада по российским активам

«Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», — сказала она в ответ на вопрос корреспондента РИА Новости о намерении Запада использовать иммобилизованные российские резервы.
Оценивая перспективы достижения соглашения по активам на министерской встрече G7 в Италии, Козак подчеркнула, что это решение должны принимать соответствующие судебные инстанции и юрисдикции.
Ситуация с российскими активами
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
До последнего времени члены сообщества обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления постсоветской республики. ЕЦБ, в частности, предупреждал, что привлечение этих средств для поддержки ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.
Тем не менее на минувшей неделе представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии сообщило, что члены объединения предварительно согласовали меры по использованию доходов от российских активов для военной помощи киевскому режиму.
Как заявляли в Кремле, принятие таких решений «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права». Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов.