Со ставкой на дом: на льготные кредиты направят рекордный триллион

Из бюджета в 2024-м выделят рекордные 960 млрд рублей на льготные кредиты, подсчитали эксперты ИКСИ и Института экономики роста им. П. А. Столыпина. Эта сумма достигает почти 3% от всех трат казны и сопоставима с расходами на ЖКХ. В последние годы на эти статьи тратили порядка 600−800 млрд. Причина — в высокой ключевой ставке, которую компенсируют из казны. Именно поэтому Минфин выступает за сворачивание массовых программ ипотеки, полагают эксперты. Что это значит для застройщиков и стоит ли Банку России активнее снижать ключевую — в материале «Известий».