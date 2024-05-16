Со ставкой на дом: на льготные кредиты направят рекордный триллион

Из бюджета в 2024-м выделят рекордные 960 млрд рублей на льготные кредиты, подсчитали эксперты ИКСИ и Института экономики роста им. П. А. Столыпина. Эта сумма достигает почти 3% от всех трат казны и сопоставима с расходами на ЖКХ. В последние годы на эти статьи тратили порядка 600−800 млрд. Причина — в высокой ключевой ставке, которую компенсируют из казны. Именно поэтому Минфин выступает за сворачивание массовых программ ипотеки, полагают эксперты. Что это значит для застройщиков и стоит ли Банку России активнее снижать ключевую — в материале «Известий».
Сколько денег тратит государство на льготные кредиты
На субсидирование процентных ставок по программам льготного кредитования власти потратят 960 млрд рублей из федерального бюджета. Такая оценка на 2024 год приведена в исследовании Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста им. П. А. Столыпина (ИЭР) (есть у «Известий»).
Там подчеркивается: такая сумма — рекордная для казны. В последние годы траты на субсидирование кредитов составляли в среднем по 600−800 млрд. «Известия» направили запрос в Минфин.
Справка «Известий»
Государство компенсирует банкам недополученные доходы по кредитам, которые были выданы по льготным ставкам. Размер субсидии рассчитывается и уплачивается ежемесячно на основании разницы между рыночной (чаще всего принимается ключевая ставка ЦБ, увеличенная на несколько процентных пунктов) и установленной законодательно льготной ставкой по соответствующей госпрограмме.
Согласно бюджету, все расходы казны в 2024 году планируются на уровне 36,6 трлн. Таким образом, доля трат на льготные программы (960 млрд) составит 2,6%. Эта сумма сопоставима с объемом средств, выделяемых в 2024-м на ЖКХ — 959 млрд.
В бюджете нет отдельной статьи, где были бы собраны траты на субсидии по всем госпрограммам. Судя по финансовому плану, больше всего требует льготная ипотека — 550 млрд в 2024-м, пояснил исполнительный директор ИЭР им. П. А. Столыпина Антон Свириденко. Другие расходы пойдут на возмещение по процентам сельхозпроизводителям — примерно 136 млрд, добавил он. Поддержка малых и средних предприятий (МСП) составит около 70 млрд, подсчитал эксперт. Остальные 200 млрд будут распределены по другим программам.
— Действительно, льготная ипотека составляет половину направляемой из бюджета суммы. В оставшейся части примерно равные доли приходятся на кредиты по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, а также МСП и на прочие корпоративные ссуды, — подтвердил распределение директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
В России действует ряд программ льготного кредитования при покупке жилья:
— на новостройки до 8% годовых;— для семей до 6% (15 мая Минфин предложил повысить ставку до 12% для семей с детьми от шести до 18 лет);— дальневосточная под 2%;— военная (оплата первоначального взноса и ежемесячных платежей) до 12%;— сельская до 3%;— промышленная до 5%;— для ИТ-специалистов до 5%.
Льготные программы предусмотрены и для приоритетных отраслей экономики. Например, МСП могут получить займы по сниженной ставке (ключевая + 2,75%). Также выдаются ссуды на перестройку производства под 4,5% и на его развитие под 3%. Аккредитованным ИТ-компаниям одобряют кредиты с господдержкой по ставке до 3% на инвестиционные цели. До 500 млн на семь лет под 3−5% предоставляют малым предприятиям для организации промышленного производства.
Почему Минфин сворачивает льготные программы
Увеличение расходов бюджета на субсидирование процентных ставок в этом году связано с резким повышением ключевой (до 16%), отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Осенью прошлого года замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что при подъеме основного показателя на 1 процентный пункт траты казны на обслуживание госдолга и льготные кредиты возрастают примерно на 200 млрд рублей, напомнила эксперт.
— При этом ставка остается на высоком уровне дольше, чем это предполагалось при планировании бюджета на этот год. В итоге расходы казны на субсидирование могут оказаться выше запланированных, — добавила Ольга Беленькая.
Кроме того, ранее предполагалось, что после 1 июля отменят и льготную ипотеку на новостройки, и семейную программу. Однако президент Владимир Путин распорядился сохранить последнюю. Как ранее сообщал Минфин, дополнительные траты казны на ее продление в 2024 году составят примерно 260 млрд.
Именно в связи с высокими бюджетными тратами и ключевой ставкой ведомство предлагает сворачивать льготные программы и ужесточать условия по тем, что сохраняются. Как напомнила Ольга Беленькая, с июля 2024-го власти свернут льготную программу на новостройки. А семейную продлят до 2030-го.
К тому же, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, рассматривается исключение из семейной ипотеки потенциальных заемщиков с высоким уровнем доходов. Он также сообщил, что Минфин обсуждает сворачивание ИТ-ипотеки и корректировку условий всех льготных программ, кроме сельской. В частности, процент по дальневосточной ипотеке предлагается поднять до 8% к 2030 году.
Помимо этого, в корпоративном кредитовании Минпромторг с апреля ужесточил условия промышленной ипотеки, напомнила эксперт. В частности, по новым займам к действующей ставке 3−5% станут применять надбавку (она будет зависеть от того, насколько сильно ключевая превышает пороговое значение 10%).
Что поможет бюджету сэкономить на льготных кредитах
Вероятнее всего, снижение ключевой ставки будет медленным, заявил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. На конец 2024-го она может опуститься до 15%, прогнозирует он.
— Ключевая если и снизится, то незначительно, так как проинфляционное давление велико. В то же время уменьшение даже до 14% к концу года не позволит Минфину существенно сэкономить на субсидиях, — полагает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Политика властей, направленная на развитие экономики, и действия ЦБ, ориентированные на поддержание ценовой стабильности, создают своеобразный порочный круг, считает Ольга Беленькая из «Финама». Регулятор обеспокоен большой долей дешевых кредитов и считает, что нужно поддерживать высокий уровень ставок. Но они, в свою очередь, приводят к росту бюджетных расходов и повышению спроса на льготные программы, резюмировала эксперт.
Субсидии сильно помогли строительному и банковскому сектору — прибыли девелоперов и крупнейших финорганизаций достигли рекордных значений, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «Известия» направили запросы в Минстрой и ЦБ.
Госпрограммы существенно поддержали экономику в 2020—2021 годах, однако затем их продление привело лишь к снижению фактической доступности жилья за счет взлета его стоимости, подчеркнул эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. По сути льготные кредиты — это отложенные бюджетные обязательства, считает он.
Эксперт уверен, что в 2024-м сокращения расходов на эти цели ожидать не стоит, однако в 2025—2026 годах они могут упасть на фоне завершения широкомасштабных безадресных программ, а также снижения ключевой ставки.