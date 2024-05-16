«Сколково» начал обсуждать открытие офисов с индийскими компаниями

Дроздов отметил, что на момент создания «Сколково» в 2010 году многие западные компании присутствовали на российском рынке 15−20 лет, имели в стране исследовательские центры, и их приходилось убеждать в том, чтобы они открыли еще один такой центр, но уже на территории инновационного центра. У восточных компаний было по-другому. «Как правило, компания думает об открытии исследовательского центра за рубежом уже после того, как вышла на соответствующий рынок, имеет на нем продажи и производственные мощности. Сейчас многие компании из дружественных странах делают только первые шаги в России», — сказал Игорь Дроздов. В то же время он уверен, что «в недалекой перспективе они будут принимать решения о размещении здесь в том числе исследовательских центров».