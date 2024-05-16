С голодного края: как зеленая повестка вредит продбезопасности

Климатические изменения создают угрозу продовольственной безопасности в странах Центральной Америки и Карибского бассейна. В 2023 году с нехваткой еды в этих регионах столкнулись 13,8 млн человек. Влияние климата на глобальное обеспечение продовольствием, впрочем, не так уж велико, считают эксперты. Проблемы в этой сфере в большей степени носят геополитический характер. Негативный эффект оказывает зеленая повестка, продвигаемая Евросоюзом. Почему забота о климате усиливает мировой голод — в материале «Известий».
Чем опасны изменения климата
2023 год стал самым теплым в истории метеонаблюдений в странах Центральной Америки и Карибского бассейна. Этот фактор оказал значительное влияние не только на здоровье людей и экономическое развитие, но и на продовольственную безопасность. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), с нехваткой продовольствия из-за природных катаклизмов в этих регионах столкнулись 13,8 млн человек, пишет портал Cubadebate. Засуха, наводнения и повышение температуры воды негативно повлияли на сельское хозяйство.
Сложные погодные явления серьезно отражаются на работе Панамского канала — одного из основных судоходных маршрутов региона. Из-за понижения уровня воды суда не могут нормально проходить по этой транспортной артерии.
Всего же примерно 258 млн человек (то есть каждый 33-й житель планеты) из 58 стран сталкиваются с острым голодом. Выживание примерно двух третей этих людей, по данным ООН, напрямую зависит от сельского хозяйства. Однако на чрезвычайную помощь этому сектору экономики выделяется всего 4% от общего объема гуманитарного финансирования, направляемого в продовольственный сектор.
В чем проявляются изменения климата
В последний год в мире наблюдаются странные природные явления: майский снегопад в России, сильные ливни в ОАЭ, аномальная жара и наводнения, подтверждает доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юрий Ляндау.
Всё это вызывает сокращение объемов валовых сборов основных агрокультур и поголовья сельскохозяйственных животных, поясняет зампред комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК, генеральный директор Petrova 5 Consulting Марина Петрова.
— Уже сейчас из-за холодов в России заговорили о росте цен на пшеницу. Получается, что природные катаклизмы, техногенные катастрофы и военные события приводят к тому, что страдает сельское хозяйство. В результате, мы наблюдаем рост цен на продукты питания или их недостаток в некоторых странах, — подчеркивает Ляндау.
Ничего нового в том, что климат влияет на урожаи и доступность продовольствия в тех или иных регионах планеты, нет, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. К нарушению логистических цепочек приводят, в частности, природные явления: тайфуны, ураганы и землетрясения.
— То есть физически основные виды продовольствия на планете имеются в достаточном количестве, зачастую даже недалеко от тех мест, где оно сегодня нужно. Вопрос в том, можно ли его доставить в настоящий момент, — объясняет эксперт.
Например, остро проблема голода стоит перед странами Африки. Однако связано это не с нехваткой продовольствия в мире, а с внутренними проблемами континента.
— Осложняют ситуацию военные конфликты и гражданские войны, неразвитая логистика и отсутствие инфраструктуры для хранения сельхозсырья и продовольствия. Все эти факторы делают его недоступным для сотен миллионов людей в Африке, — отмечает Сергей Юшин.
Как геополитика влияет на климат и экономику
Корни всех проблем, связанных с климатом и продовольствием, лежат в области геополитики, полагает политолог Илона Мизова. В первую очередь речь идет о климатической повестке, продвигаемой Евросоюзом. Основной упор делается на устойчивое развитие, подразумевающее поддержание равновесия между численностью населения и уровнем потребления.
— Причем и первое, и второе настоятельно рекомендуется сокращать. Цинично прозвучит, но при этом не указывается последовательность. Но так как одной из целей устойчивого развития является сокращение населения, мы видим тут прямую корреляцию, — обращает внимание эксперт.
По ее словам, устойчивое развитие направлено на сохранение в мире статуса-кво. Это значит, что страны первого мира продолжат развиваться, а остальные либо останутся в том же положении, что и сегодня, либо будут деградировать.
— Климатическая повестка — во многом лицемерная политическая игра, в которой страны с развитой экономикой и высоким уровнем потребления предлагают развивающимся странам, где потребление существенно ниже, по сути, сдерживать свой рост, — согласен Сергей Юшин.
Погоня за постоянным ростом благосостояния «золотого миллиарда» приводит к серьезным последствиям и провоцирует явления, разрушающие планету, уверен Юрий Ляндау.
— Мы видим, что западные страны готовы устраивать военные конфликты и идти на жестокие меры ради достижения собственных корыстных целей под видом целей устойчивого развития ООН. Всё это приводит к природным катаклизмам, а также нарушениям процессов продуктового обеспечения стран, — резюмирует эксперт.
Выгодоприобретателями в случае продовольственных кризисов, по мнению Мизовой, являются Международный валютный фонд и Всемирный банк.
— Если в какой-то стране возникает дефицит продовольствия, то население, которое начинает недоедать или голодать, провоцирует правительство брать кредиты у Всемирного банка или МВФ. И это дает гораздо более простую возможность перераспределять ресурсы, которые есть у государства, — указывает она.
Вред зеленой повестки: факты
Документы последних лет навязывают миру абсурдные вещи, обращает внимание Илона Мизова.
— В последние годы мы наблюдаем, как различные теории, ранее считавшиеся конспирологическими, внезапно объявляются реальностью. Стоит задуматься: быть может, все климатические проблемы имеют искусственное происхождение и являются лишь инструментом борьбы на геополитической арене, — отмечает политолог.
Яркий пример — призывы сокращать мясные производства из-за их негативного воздействия на климат, считает она.
Влияние парниковых газов в секторе животноводства на окружающую среду по-прежнему остается спорным вопросом, подчеркивает Марина Петрова.
— Гипотеза экологов может быть через 20−30 лет признана ошибочной, как это было с утверждениями о негативном влиянии животных жиров на человеческий организм, но при этом человечество потеряет 30 лет, которые могли бы быть использованы для развития сельского хозяйства, — полагает эксперт.
Между тем подход к здоровому и правильному питанию, основанный на нормативном потреблении белков, жиров и углеводов, остается чрезвычайно важным. Животный белок — строительный материал для всех клеток организма, полноценной замены которому сегодня не существует, убеждена Петрова.
— Лишение человека мяса — серьезная продовольственная проблема. Это может привести и к ухудшению здоровья, и к различным нарушениям в психофизиологии, а также, как следствие, в мировосприятии и психике человека, — дополняет Мизова.
Как санкции влияют на климатическую повестку
Провоцирует проблемы с продовольствием и антироссийская политика Запада. Россия занимает всё более важную и заметную роль в обеспечении мировой продбезопасности, уверен Сергей Юшин. Страна является крупнейшим поставщиком пшеницы и заметным экспортером другой продукции растениеводства, морских биоресурсов, растительных масел, кондитерских изделий
Внешнеторговая политика России уже сегодня напрямую влияет на ряд регионов. И РФ стремится занять более заметное место в мировой торговле продовольствием, подчеркивает эксперт. Если сегодня страна входит в двадцатку крупнейших поставщиков, то задача на 10 лет — войти в десятку.
— Это будет важно в том числе с точки зрения геополитического влияния. По этой причине в США недавно был принят закон, которым Америка рассчитывает привязать к своей сельхозпродукции другие страны и приостановить экспансию российского аграрного сектора на те или иные рынки, — поясняет Юшин.
В будущем, по его словам, роль продовольствия в геополитике будет усиливаться. К 2050 году население Земли увеличится до 9,5−10 млрд человек.
— Соответственно, потребность в белках и углеводах будет намного выше, чем сегодня. И тот, кто будет владеть продовольствием, будет править миром, — убежден собеседник «Известий».
Однако антироссийские санкции негативно влияют на экспортные возможности страны, указывает он. В первую очередь отрицательно воздействуют финансовые ограничения — рестрикции против отечественного банковского сектора и риски вторичных санкций, которым подвергаются банки других стран, осуществляющих платежи в интересах российских экспортеров. Усугубляют ситуацию и ограничения против российского торгового флота и логистических компаний.
Отдельное беспокойство вызывают санкции, затрагивающие поставки в Россию высокотехнологичного оборудования, которое массово используется в пищевой промышленности и без которого сложно произвести большой ассортимент товаров с добавленной стоимостью, востребованных рядом рынков, признает собеседник «Известий».
— Сегодня у нас еще есть определенный запас прочности, мы пока находим альтернативных поставщиков, но дефицит высокотехнологичного эффективного оборудования может в дальнейшем негативно сказаться на наших возможностях по наращиванию экспорта, — предупреждает Юшин.
Как укрепить продовольственный суверенитет России
Для борьбы с продовольственным кризисом, по мнению Юрия Ляндау, необходимы поддержка фермерских хозяйств, оптимизация логистических процессов, связанных с доведением продукции фермеров до конечных потребителей, а также использование современных инновационных технологий, позволяющих формировать идеальные условия для выращивания овощей и фруктов, развития животноводства
Для устойчивого обеспечения населения продовольствием России нужно развивать собственную семенную базу и племенные хозяйства. Это позволит не закупать семена, яйцо или скот за границей, что жизненно важно для продовольственной безопасности и суверенитета страны, считает Илона Мизова.
Уже сегодня важно активно инвестировать в сельское хозяйство и поддерживать высокую доходность отрасли, чтобы банки давали кредиты, позволяющие наращивать объемы производства, убежден Сергей Юшин. Благодаря этому можно будет не ограничивать экспорт в угоду обеспечения внутреннего рынка, а значит, не терять уже завоеванные позиции.
— То же самое можно порекомендовать другим государствам: развивать в своей стране суверенные структуры, которые будут способствовать независимости от мировой обстановки, — полагает Мизова.
Добиться устойчивости глобальной продбезопасности можно при помощи более разумной, сбалансированной и неэгоистичной внешнеторговой политики стран. Важно не только думать о внутреннем потреблении, но и ответственно относиться к роли каждого государства в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и не использовать продукты как оружие, резюмирует Юшин.