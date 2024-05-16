С голодного края: как зеленая повестка вредит продбезопасности

2023 год стал самым теплым в истории метеонаблюдений в странах Центральной Америки и Карибского бассейна. Этот фактор оказал значительное влияние не только на здоровье людей и экономическое развитие, но и на продовольственную безопасность. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), с нехваткой продовольствия из-за природных катаклизмов в этих регионах столкнулись 13,8 млн человек, пишет портал Cubadebate. Засуха, наводнения и повышение температуры воды негативно повлияли на сельское хозяйство.