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Фонд Норвегии избавился от акций ряда компаний из-за «военных» рисков

Фонд благосостояния Норвегии расширил свой «черный список». Он избавился от акций американской, индийской и китайской компаний, одна из которых производит компоненты для ядерного оружия.

Источник: Reuters

Государственный пенсионный фонд Норвегии, активы которого оцениваются в $1,7 трлн, расширил собственный «черный список» компаний. Norges Bank Investment Management (NBIM), который управляет фондом, принял решение исключить три компании из своего портфеля из-за «военных» рисков.

Решения о продаже пакетов акций были основаны на рекомендациях Совета по этике фонда.

Фонд исключил из портфеля акции американской военно-промышленной компании L3Harris Technolgies, которая разрабатывает компоненты для ядерного оружия, говорится в сообщении компании.

Кроме того, фонд избавился от акций индийской компании Adani Ports & Special Economic Zone из-за неприемлемого риска того, что компания может способствовать серьезным нарушениям прав человека в ситуациях войны или конфликта. Компания является частью конгломерата индийского миллиардера Гаутама Адани. С марта 2022 года Adani Ports & Special Economic Zone находилась в списке наблюдения с перспективой возможного исключения из инвестиций.

Кроме того, в «черный список» попал китайский производитель транспортного оборудования Weichai Power из-за опасений того, что компания может способствовать продаже оружия государствам, участвующим в вооруженных конфликтах, где оружие используется таким образом, что это является нарушением международных правил ведения военных действий, говорится в сообщении.

По состоянию на конец 2023 года фонд владел пакетом в 0,79% акций компании L3Harris Technolgies, 0,24% акций Adani Ports и 0,13% акций Weichai Power.

Norges Bank Investment Management (NBIM) — подразделение Норвежского центробанка, которое управляет фондом Government Pension Fund Global (GPFG).

Норвежский фонд владеет крупнейшим в мире портфелем акций, который приносит ему основную часть прибыли. Ему принадлежат около 1,5% всех акций компаний котирующихся на биржах мира. Всего в портфеле фонда есть активы примерно 9 тыс. компаний из разных стран.

На 31 марта 2024 года активы фонда составляли 17,719 трлн крон ($1,6 трлн). Из них 72,1% инвестировано в акции, 26% — в инструменты с фиксированной доходностью, 1,8% — в недвижимость и 0,1% — в некотируемую на бирже инфраструктуру возобновляемых источников энергии.

В первом квартале 2024 года положительную доходность принесли вложения в акции, когда как по другим категориям активов фонд понес убытки. Всего за квартал Государственный пенсионный фонд Норвегии заработал 1,21 трлн крон ($109,9 млрд). Доходность инвестиций составила 6,3%.