Фонд Норвегии избавился от акций ряда компаний из-за «военных» рисков

Государственный пенсионный фонд Норвегии, активы которого оцениваются в $1,7 трлн, расширил собственный «черный список» компаний. Norges Bank Investment Management (NBIM), который управляет фондом, принял решение исключить три компании из своего портфеля из-за «военных» рисков.
Решения о продаже пакетов акций были основаны на рекомендациях Совета по этике фонда.
Фонд исключил из портфеля акции американской военно-промышленной компании L3Harris Technolgies, которая разрабатывает компоненты для ядерного оружия, говорится в сообщении компании.
Кроме того, фонд избавился от акций индийской компании Adani Ports & Special Economic Zone из-за неприемлемого риска того, что компания может способствовать серьезным нарушениям прав человека в ситуациях войны или конфликта. Компания является частью конгломерата индийского миллиардера Гаутама Адани. С марта 2022 года Adani Ports & Special Economic Zone находилась в списке наблюдения с перспективой возможного исключения из инвестиций.
Кроме того, в «черный список» попал китайский производитель транспортного оборудования Weichai Power из-за опасений того, что компания может способствовать продаже оружия государствам, участвующим в вооруженных конфликтах, где оружие используется таким образом, что это является нарушением международных правил ведения военных действий, говорится в сообщении.
По состоянию на конец 2023 года фонд владел пакетом в 0,79% акций компании L3Harris Technolgies, 0,24% акций Adani Ports и 0,13% акций Weichai Power.
Norges Bank Investment Management (NBIM) — подразделение Норвежского центробанка, которое управляет фондом Government Pension Fund Global (GPFG).
Норвежский фонд владеет крупнейшим в мире портфелем акций, который приносит ему основную часть прибыли. Ему принадлежат около 1,5% всех акций компаний котирующихся на биржах мира. Всего в портфеле фонда есть активы примерно 9 тыс. компаний из разных стран.
На 31 марта 2024 года активы фонда составляли 17,719 трлн крон ($1,6 трлн). Из них 72,1% инвестировано в акции, 26% — в инструменты с фиксированной доходностью, 1,8% — в недвижимость и 0,1% — в некотируемую на бирже инфраструктуру возобновляемых источников энергии.
В первом квартале 2024 года положительную доходность принесли вложения в акции, когда как по другим категориям активов фонд понес убытки. Всего за квартал Государственный пенсионный фонд Норвегии заработал 1,21 трлн крон ($109,9 млрд). Доходность инвестиций составила 6,3%.