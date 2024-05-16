Фонд Норвегии избавился от акций ряда компаний из-за «военных» рисков

Кроме того, фонд избавился от акций индийской компании Adani Ports & Special Economic Zone из-за неприемлемого риска того, что компания может способствовать серьезным нарушениям прав человека в ситуациях войны или конфликта. Компания является частью конгломерата индийского миллиардера Гаутама Адани. С марта 2022 года Adani Ports & Special Economic Zone находилась в списке наблюдения с перспективой возможного исключения из инвестиций.