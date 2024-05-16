Длинные майские каникулы повысили турпоток за границу на 73%

Значительнее всего свою долю в заграничных поездках россиян увеличили страны Юго-Восточной Азии: если в прошлые майские каникулы они занимали порядка 2% турпотока, то в этом году уже 4%. Лидерами по росту турпотока среди государств этого региона стали Индонезия и Вьетнам (примерно в шесть раз больше поездок).