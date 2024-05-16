Акции Совкомбанка подешевели на 5% после выхода отчета за первый квартал

Акции упали после того, как Совкомбанк объявил финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года. Банк скорректировал прогноз по прибыли на 2024 год и более не рассчитывает, что она достигнет результата 2023 года (₽95 млрд), следует из пресс-релиза на его сайте. В Совкомбанке пояснили, что причиной этого шага стали новые вводные по ключевой ставке ЦБ, которая, как теперь ожидается, останется на уровне 16% до конца года. Ранее предполагалось, что снижение начнется во втором полугодии 2024 года.