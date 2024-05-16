Акции Совкомбанка подешевели на 5% после выхода отчета за первый квартал

Акции банка Совкомбанк (SVCB) на торгах в четверг, 16 мая, упали на 5,15%, до ₽18,8 за акцию. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 13:24 мск снижение замедлилось до 2,27%, акции торговались на уровне ₽19,37 за бумагу.
Акции упали после того, как Совкомбанк объявил финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года. Банк скорректировал прогноз по прибыли на 2024 год и более не рассчитывает, что она достигнет результата 2023 года (₽95 млрд), следует из пресс-релиза на его сайте. В Совкомбанке пояснили, что причиной этого шага стали новые вводные по ключевой ставке ЦБ, которая, как теперь ожидается, останется на уровне 16% до конца года. Ранее предполагалось, что снижение начнется во втором полугодии 2024 года.
Также Совкомбанк сообщил, что рассматривает возможность того, что сделка по покупке Хоум Банка будет полностью оплачена акциями дополнительной эмиссии. Это потребует увеличения общего объема акций допэмиссии на 1 млрд штук — примерно до 2 млрд. В то же время сейчас предполагается, что акциями допэмиссии будет оплачено не менее 51% сделки.
Совкомбанк намерен закрыть сделку по покупке Хоум Банка до конца 2024 года, а потом поглотить его. Предполагалось, что сделка будет частично оплачена акциями самого Совкомбанка. Такая схема стала возможна благодаря ранее проведенному IPO организации в декабре 2023 года.
Сейчас ожидается, что сделка с Хоум Банком пройдет в два этапа:
— на первом этапе Совкомбанк купит 51% акций Хоум Банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% от уставного капитала. При этом проведение SPO Совкомбанка не планируется — выпущенные в рамках допэмиссии акции перейдут акционерам Хоум Банка, которые, в свою очередь, не смогут продать бумаги до 1 января 2025 года;
— на втором этапе сделки Совкомбанк купит оставшиеся 49% акций Хоум Банка в рассрочку в течение 2024−2025 годов.
Как пояснил совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский, допэмиссия не предполагает размещения новых акций Совкомбанка на бирже. Бумаги перейдут акционерам Хоум Банка, а те, в свою очередь, взяли на себя обязательства не продавать их до 1 января 2025 года.
Что еще показала отчетность
Чистая прибыль компании выросла на 11%, до ₽25 млрд.
Чистый процентный доход Совкомбанка прибавил 11% и составил ₽36 млрд.
Чистый комиссионный доход снизился на 14%, до ₽5 млрд.
Акционерный капитал банка вырос на 14%, до ₽301 млрд.
Активы Совкомбанка увеличились на 13%, до ₽3,6 трлн.
Из сообщения Совкомбанка следует, что, несмотря на быстрый рост, банк не планирует отказываться от дивидендной политики. Выплаты останутся на уровне 25−30% от чистой прибыли. Годовое собрание акционеров по утверждению размера дивидендов (ГОСА) пройдет 24 июня 2024 года. Совкомбанк может выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽1,1 на акцию. Последний день покупки акций под дивиденды — 7 июля 2024 года.
«Банк рассматривает несколько сценариев на 2025 год, большинство из которых показывают возможность рекордных результатов благодаря окончанию интеграции Хоум банка и устойчивому росту в корпоративном сегменте. Несмотря на быстрый рост, банк не планирует отказываться от дивидендной политики. Выплаты останутся на уровне 25−30% от чистой прибыли», — говорится в пресс-релизе Совкомбанка.
16 мая также стало известно, что мажоритарный акционер Совкомбанка — МКАО «Совко капитал партнерс» — планирует продать часть акций кредитной организации на рынке для увеличения доли free float c 5% до 10%. Об этом сообщил управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос.
Совкомбанк — системно значимый универсальный банк. По данным Banki.ru, на 1 января он занимал девятое место в России по активам (₽3,19 трлн) и десятое место по капиталу (₽332,2 млрд).
Хоум Банк специализируется на розничном кредитовании. По активам и капиталу он занимает 34-е и 28-е место соответственно (₽307,1 млрд и ₽61 млрд). До весны 2022 года принадлежал чешской группе PPF через структуру Home Credit B.V. После начала российской военной операции на Украине был продан пулу частных российских инвесторов, в частности председателю совета директоров СПБ Биржи Ивану Тырышкину.
Оба банка находятся под блокирующими санкциями: Совкомбанк — с февраля 2022 года, а Хоум Банк — с ноября 2023-го.