Акции «Ростелекома» выросли на новости об IPO дочерней компании «РТК-ЦОД»

Обыкновенные акции «Ростелекома» на максимуме прибавили 3,53% — до ₽99,64, а привилегированные выросли на 3,23% — до ₽87,85.
По состоянию на 14:05 мск рост обыкновенных акций замедлился до 3,39%, они торговались на уровне ₽99,51 за бумагу. В то же время темпы роста «префов» снизились до 2,82%, бумаги стоили ₽87,50.
Котировки выросли на фоне новости о том, что «Ростелеком» планирует вывести на IPO дочернюю компанию в сфере облачных услуг и ЦОД — «РТК-ЦОД». Об этом сообщил на онлайн-конференции для инвесторов первый вице-президент — финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин, его слова передает «Интерфакс». Анохин отметил, что сейчас идет проработка параметров предстоящего размещения и конкретных сроков его проведения.
«Для нас это будет первый опыт выведения наших быстрорастущих направлений на рынок. Дальше мы будем смотреть, насколько это будет проходить успешно, и видим потенциал дальнейшей работы для того, чтобы в большей мере, в большей степени транслировать, раскрывать стоимость направлений бизнеса группы компаний “Ростелеком”, — заявил Сергей Анохин.
«Сфера деятельности компании — облачные услуги и дата-центры. На наш взгляд, это бизнес с привлекательными перспективами. Может быть позитивно для “Ростелекома” в зависимости от оценки», — прокомментировали в «БКС Мир инвестиций».
В апреле 2021 года «Ростелеком» допускал, что в будущем проведет IPO некоторых своих ключевых бизнес-направлений. Среди этих направлений — центры обработки данных (ЦОД) и облачные сервисы, информационная безопасность, цифровая медицина и ряд других.
В феврале текущего года Михаил Осеевский заявил, что инвесторам предложат небольшой пакет. «Мы просто хотим протестировать аппетит инвесторов», — цитировал его слова «Интерфакс».
«Ростелеком» до сегодняшнего дня официально не раскрывал, что за компания будет выведена на IPO. Однако еще в феврале Reuters со ссылкой на источники писал, что этой компанией будет именно «РТК-ЦОД».
«По оценке iKS-Consulting, темпы роста рынка облачных услуг в течение десяти лет не опускались ниже 30%. В последние годы агентство отмечает тренд на консолидацию рынка, когда крупные игроки растут быстрее более мелких конкурентов. Вероятно, в ближайшие годы “РТК-ЦОД” сможет удержать темпы роста бизнеса выше 30%, в том числе за счет лидирующих позиций» — отмечал в марте инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов, ссылаясь на обзор iKS-Consulting.
IPO одной из дочек может повысить оценку других цифровых бизнесов «Ростелекома». Помимо кластера «ЦОД», «Ростелеком» мог бы вывести на биржу кластеры «Кибербезопасность», «Цифровой регион» и другие, допускал Галактионов.