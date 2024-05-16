Акции «Ростелекома» выросли на новости об IPO дочерней компании «РТК-ЦОД»

Котировки выросли на фоне новости о том, что «Ростелеком» планирует вывести на IPO дочернюю компанию в сфере облачных услуг и ЦОД — «РТК-ЦОД». Об этом сообщил на онлайн-конференции для инвесторов первый вице-президент — финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин, его слова передает «Интерфакс». Анохин отметил, что сейчас идет проработка параметров предстоящего размещения и конкретных сроков его проведения.