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Товарооборот между Россией и Афганистаном достиг миллиарда долларов

КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Афганистаном значительно вырос после прихода талибов (движение признано ООН террористическим) к власти, сейчас он перешагнул отметку в один миллиард долларов, сообщил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Источник: AP 2023

«Товарооборот между Россией и Афганистаном растет высокими темпами. Например, если в 2022 году он составлял порядка 170 миллионов долларов, то сейчас уже перешагнул отметку в один миллиард долларов», — сказал Хабибуллин.

По его словам, «это произошло из-за бегства сил США и НАТО, которые всячески препятствовали активному развитию экономических и политических отношений между двумя странами».

В начале августа 2021 года движение «Талибан»* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления «Талибана»* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.