США пригрозили Raiffeisen отрезать банк от своей финансовой системы из-за РФ

Как уточняет агентство со ссылкой на источник, письмо банку было направлено еще 6 мая. Его подписал первый замглавы минфина США. В письме он заявил, что расширение деятельности Raiffeisen будет противоречить заверениям RBI, данным американскому казначейству, о том, что кредитная организация пытается свернуть деятельность в РФ.