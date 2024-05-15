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США пригрозили Raiffeisen отрезать банк от своей финансовой системы из-за РФ

Министерство финансов США направило письмо австрийской банковской группе Raiffeisen Bank International (RBI) с предупреждением о том, что доступ к американской финансовой системе может быть ограничен из-за продолжения деятельности в России. Об этом 15 мая сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Как уточняет агентство со ссылкой на источник, письмо банку было направлено еще 6 мая. Его подписал первый замглавы минфина США. В письме он заявил, что расширение деятельности Raiffeisen будет противоречить заверениям RBI, данным американскому казначейству, о том, что кредитная организация пытается свернуть деятельность в РФ.

При этом неназванный представитель банка заявил агентству, что австрийская группа отказалась от сделки по Strabag и позднее не предпринимала похожих действий. Он подчеркнул, что Raiffeisen «значительно сократил» деятельность в России и продолжит двигаться в этом направлении.

Еще в марте минфин США пригрозил RBI санкциями за ведение бизнеса с Россией. Тогда исполняющая обязанности помощника госсекретаря американского ведомства Анна Моррис встретилась с австрийским финансовым сектором, а также отдельно с банком, чтобы обсудить его российскую дочернюю компанию.

В декабре украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило статус австрийского Raiffeisen Bank как «спонсора войны». Это, как сообщало агентство Reuters, связано с тем, что взамен Австрия согласилась снять вето на 12-й пакет антироссийских санкций.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале 24 февраля 2022 года было принято российскими властями на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.