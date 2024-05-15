Сооснователь OpenAI Суцкевер покинет компанию

«Спустя почти десять лет я принял решение покинуть OpenAI», — написал Суцкевер в соцсети Х.
Суцкевер при этом пообещал своевременно поделиться подробностями о новом месте работы.
Основатель OpenAI Сэм Альтман в аналогичной соцсети отметил, что место Суцкевера займет Якуб Пачоцки, директор по научным исследованиям компании.
Альтман также отметил, что уроженец Нижнего Новгорода Суцкевер — «один из величайших умов нашего поколения».
Российский сенатор Александр Шендерюк-Жидков в комментарии РИА Новости называл Суцкевера «одним из ключевых мировых ученых-разработчиков ИИ».
OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.