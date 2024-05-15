Социологи рассказали, на что живут обеспеченные россияне

Авторы обращают внимание на «тренд стабильности» доходов обеспеченной группы россиян, а также их устойчивость к внешнему влиянию — «экономическим циклам и локальным шокам». Тем не менее «события 2022−2023 годов» так или иначе затронули большинство представителей верхнего дециля, отмечают они: 29% заявили, что их возможности получения дохода ухудшились, а 15% сообщили об улучшении таких возможностей. Еще 15% говорят, что пока изменений нет, но в будущем возможности получать доход станут хуже. Ждут улучшений 16%, а 25% считают, что их возможности зарабатывать не изменились и не изменятся в будущем.