Швейцария резко сократила ввоз российского золота

Минимума закупки достигли в марте этого года — 37 килограммов на 2,4 миллиона долларов. Меньше импорт в последние годы был лишь раз — в апреле 2023 года, когда швейцарцы приобрели около 25 килограммов драгоценного металла на 1,6 миллиона долларов.