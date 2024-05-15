Продажи российских активов за рубежом выросли в 7 раз и превысили $1 млрд

Об этом же говорит и Толкачев из ДРТ: «Важно помнить, что с 2022 года в отношении целого ряда российских активов в Европе была внедрена процедура внешнего управления, а в некоторых случаях де-факто произошла их национализация иностранным государством. Поэтому продажа, если ее удалось согласовать с иностранными властями, зачастую при невозможности операционной работы актива в стране, представляется чуть ли не единственным выходом». Открытым остается вопрос и рыночности цены на такие активы. «В каждом случае и в каждой иностранной географии наверняка было много нюансов и особенностей», — допускает эксперт. Активы иностранцев в России, например, продаются с дисконтом не менее 50%, без его предоставления невозможно совершить сделку по выкупу бизнеса у нерезидента.