Представители более 110 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2024

«В настоящее время свое участие в форуме подтвердили 6000 человек из более чем 110 стран и территорий. Международное сотрудничество на площадке ПМЭФ является ключевым фактором, способствующим развитию взаимовыгодных отношений между странами и компаниями», — приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.