Полисному делу: средняя цена ОСАГО к весне снизилась

В «Ингосстрахе» тоже отметили уменьшение средней цены ОСАГО в январе-марте этого года по сравнению с первыми тремя месяцами предыдущего. Она снизилась на 2,5%, до 9,3 тыс. рублей. Как объяснил заместитель гендиректора по розничному бизнесу компании Владимир Храбрых, в первую очередь это связано с улучшением среднего коэффициента бонус-малус (показатель безаварийного вождения). Он обновляется для всех клиентов один раз в год — 1 апреля. Также стала понятнее ситуация с поставками запчастей, добавил Храбрых.