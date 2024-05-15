Полисному делу: средняя цена ОСАГО к весне снизилась

Несмотря на повышенный рост цен в стране, полис ОСАГО в I квартале 2024-го подешевел. Его цена уменьшилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составила 6,8 тыс. рублей. Это следует из данных «Сравни», участники рынка подтвердили «Известиям» тенденцию. Причины — в постепенном уменьшении числа ДТП и конкуренции компаний за безаварийных автовладельцев. Также россияне чаще страхуют поддержанные авто, а ситуация с поставками запчастей стала яснее. Продолжит ли дешеветь полис — в материале «Известий».
Насколько подешевело ОСАГО в 2024 году
В начале этого года ОСАГО стало дешевле, несмотря на повышенный уровень инфляции в России (в марте она составила 7,7% год к году). В I квартале 2024-го средняя цена полиса снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составила 6779 рублей, следует из данных «Сравни» («Известия» их изучили).
Дороже всего обязательная автогражданка обходилась в Республике Ингушетия (10,7 тыс. рублей), Новосибирской области (8,8 тыс.) и Кабардино-Балкарской Республике (8,8 тыс.). При этом в топ-3 региона с самой низкой средней стоимостью ОСАГО вошли Забайкальский край (5 тыс. рублей), а также Орловская и Тамбовская области (5,3 и 5,34 тыс. рублей соответственно), рассказал директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник.
В последний раз за аналогичный период средняя стоимость обязательной автогражданки немного уменьшилась в 2021 году, следует из данных «Сравни». Однако после введения санкций в феврале 2022-го полис начал резко дорожать из-за проблем с поставками запчастей и ростом цен на них. За счет этого уже в I квартале 2023-го средняя стоимость ОСАГО оказалась на 28% выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В 2024-м полис немного подешевел, подтвердили участники рынка. Средняя цена обязательной автогражданки в январе-марте снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 7 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе «Совкомбанк Страхования». Стало больше водителей, которые ездят без аварий, пояснили в компании.
Число страховых случаев действительно уменьшается, подтвердил заместитель генерального директора по продуктам розничного страхования «Югории» Денис Макаров. Он добавил: этот тренд начался с конца 2022 года, и он продолжает влиять на цену полиса.
Справка «Известий»
Цена на ОСАГО зависит от многих факторов: водительского стажа, частоты аварий, регионального коэффициента и даже от страховой компании. Так, например, небольшие игроки стараются привлекать клиентов за счет снижения стоимости полиса. Индивидуализация тарифов по обязательной автогражданке началась в 2019 году. Реформа тарифообразования позволила компаниям снижать цену аккуратным водителям.
Еще одна причина снижения средней цены ОСАГО — активная конкуренция страховщиков за клиентов, пояснил Александр Крайник из «Сравни». По его словам, хорошие финансовые результаты прошлого года дали игрокам возможность предлагать скидки потребителям, чтобы привлечь безаварийных водителей.
Кроме того, сейчас стали чаще страховать подержанные авто, что также повлияло на цену полиса, считает управляющий партнер ГТК-Авто (входит в ГТК-Холдинг) Александр Сагун. Он также объяснил тенденцию более активным использованием неоригинальных запчастей при ремонте. Это возможно по согласованию с клиентом и позволяет провести восстановление в более короткие сроки на фоне дефицита комплектующих после санкций.
В «Ингосстрахе» тоже отметили уменьшение средней цены ОСАГО в январе-марте этого года по сравнению с первыми тремя месяцами предыдущего. Она снизилась на 2,5%, до 9,3 тыс. рублей. Как объяснил заместитель гендиректора по розничному бизнесу компании Владимир Храбрых, в первую очередь это связано с улучшением среднего коэффициента бонус-малус (показатель безаварийного вождения). Он обновляется для всех клиентов один раз в год — 1 апреля. Также стала понятнее ситуация с поставками запчастей, добавил Храбрых.
Цены на кузовные запчасти, которые чаще всего нужны для восстановительного ремонта по ОСАГО, стабилизировались, отметил и генеральный директор консалтинговой компании в сфере страхования ООО «АСТ» Каро Карапетян. Однако средний срок ремонта теперь достигает 70 дней.
Тенденцию снижения средней цены ОСАГО в начале этого года также подтвердили в «Абсолют Страховании» и «РЕСО-Гарантии». «Известия» направили запрос в ЦБ.
Продолжит ли дешеветь обязательная автогражданка
Средняя стоимость обязательной автогражданки начала немного снижаться еще в конце 2023-го, рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В декабре она оказалась на 2% меньше по сравнению с январем.
При этом в начале 2024-го тенденция продолжилась. В марте этого года полис подешевел еще на 2,6% к февралю, подчеркнули в союзе. Там добавили: в то же время росла средняя выплата по таким договорам. В марте она обновила рекорд и достигла 101,8 тыс. рублей. Подобная динамика говорит о возросшей конкуренции страховщиков за безаварийных водителей, считают в РСА.
Вместе с повышением средней выплаты уменьшилось число страховых случаев, что привело к низкой убыточности ОСАГО в 2023 году, пояснил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА. По его словам, это и позволило организациям использовать скидки для привлечения клиентов.
Предложения с более низкими ценами могли получить водители, которые ездили весь год без аварий, пояснил старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования в РЕСО-Гарантия Павел Яковлев. По его словам, в апреле этого года средняя стоимость полиса продолжила снижаться.
Однако дальнейшее уменьшение цены ОСАГО уже маловероятно, считают в «Совкомбанк Страховании». Там уточнили: скорее всего, она зафиксируется или незначительно поднимется за счет роста выплат. Каро Карапетян из АСТ также не ожидает снижения стоимости ОСАГО.
Другого мнения придерживаются в «Абсолют Страховании». Там прогнозируют дальнейшее уменьшение средней цены полиса в компании за счет улучшения защиты от страхового мошенничества.
Влиять будет и возможность оформления краткосрочных договоров ОСАГО, считают в организации. В начале марта вступил в силу закон, позволяющий покупать такие полисы на один день. Раньше минимальный срок действия обязательной автогражданки составлял три месяца.