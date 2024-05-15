Набиуллина назвала реализуемой задачу удвоения капитализации фондового рынка РФ

«Удвоение капитализации — это сложная задача, но, на мой взгляд, реализуемая. Во-первых, постановка этой задачи показывает, какое внимание уделяется самому рынку капитала, что это важный элемент развития российской экономики», — отметила она в ходе конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».
Также глава регулятора добавила, что Банк России совместно с правительством размышляет над стимулами для технологических компаний.
«Мы сейчас вместе с правительством думаем, какие могут быть стимулы и для технологических быстрорастущих компаний, в том числе налоговые, возможно, стимулы», — указала Набиуллина.
По ее словам, ЦБ видит в цифровых финансовых активах (ЦФА) большой потенциал.
«Я вижу в ЦФА большой потенциал. Мои беседы с потенциальными инвесторами и потенциальными эмитентами показывают, что это во многом удобная форма структурирования сделок — через ЦФА», — поделилась глава Центрального банка.
В феврале в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал к 2030 году увеличить объем инвестиций в ключевых отраслях России на 70%. Кроме того, он указал на необходимость банковской системы и фондового рынка обеспечивать приток капитала в экономику, в том числе через механизм проектного и акционерного финансирования.
В том же месяце Путин подчеркнул, что повышение доходов и качества жизни россиян остается приоритетом государства. Российский лидер отметил, что власти завершают работу над планом социально-экономических действий на шесть лет.