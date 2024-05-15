Набиуллина назвала реализуемой задачу удвоения капитализации фондового рынка РФ

В феврале в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал к 2030 году увеличить объем инвестиций в ключевых отраслях России на 70%. Кроме того, он указал на необходимость банковской системы и фондового рынка обеспечивать приток капитала в экономику, в том числе через механизм проектного и акционерного финансирования.