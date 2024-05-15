Мосбиржа допустила возможность круглосуточных торгов

Мосбиржа заявила о готовности к диалогу о круглосуточных торгах. Об этом заявил управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень в рамках конференции «Российский фондовый рынок 2024», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). Слова Крекотеня передает корреспондент «РБК Инвестиций».
«Мы как биржа сейчас с участниками очень детально собираем обратную связь относительно того, что же нам нужно сделать, чтобы удвоение доли капитализации российского рынка случилось. Понимаем, что если вдруг для этого необходимо, чтобы весь рынок торговал 24/7, или были биржевые торги по выходным, или мы с вами увеличивали торговые часы, мы открыты к диалогу. Мы считаем, что все что может сейчас дать тот или иной буст (boost. — резкий рост, ускорение) к привлечению новых инвесторов, новых клиентов на рынок — надо делать», — сказал он.
По словам Крекотеня, в 2023 году Мосбиржа зафиксировала 7,6 млн активных клиентов. «18 млн — это практически наша ближайшая цель должна быть, а 20 млн — это было бы очень хорошо», — подвел итог Крекотень.
Сейчас на рынке акций Мосбиржи основная торговая сессия начинается в 10:00 мск и завершается в 18:50 мск. Вечерняя сессия проходит с 19:00 до 23:50 мск.
На срочном рынке Московской биржи проводятся две торговые сессии: основная — с 09:00 мск до 18:45 мск, и вечерняя — с 19:05 мск до 23:50 мск. Торги прерываются двумя периодами клиринга —
На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) также рассматривают возможность запуска круглосуточных торгов. Ранее биржа провела опрос участников рынка о преимуществах круглосуточных торгов акциями, сообщало издание Financial Times.
Некоторые иностранные брокеры, в том числе Robinhood и Interactive Brokers, уже предлагают клиентам круглосуточный доступ в будние дни к торгам акциями США. Сделки проводятся либо внутри этих платформ, либо через внебиржевые площадки, на которых присутствуют азиатские инвесторы.
В России брокер «Тинькофф Инвестиции» в 2021 году предоставил своим клиентам возможность торговать на фондовом рынке ежедневно, без перерывов на выходные и праздничные дни. «ВТБ Мои Инвестиции» в начале апреля этого года сообщали о планах запуска торговли в нерабочие дни. Сначала нововведение коснется биржевого фонда денежного рынка «Ликвидность», и со временем список ценных бумаг, доступных для сделок в нерабочие дни, расширится.