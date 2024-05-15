Мосбиржа допустила возможность круглосуточных торгов

«Мы как биржа сейчас с участниками очень детально собираем обратную связь относительно того, что же нам нужно сделать, чтобы удвоение доли капитализации российского рынка случилось. Понимаем, что если вдруг для этого необходимо, чтобы весь рынок торговал 24/7, или были биржевые торги по выходным, или мы с вами увеличивали торговые часы, мы открыты к диалогу. Мы считаем, что все что может сейчас дать тот или иной буст (boost. — резкий рост, ускорение) к привлечению новых инвесторов, новых клиентов на рынок — надо делать», — сказал он.