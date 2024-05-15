ФРС США заявила о росте просрочек по кредитам на коммерческую недвижимость

«Уровень просрочек растет среди определенных кредитов на коммерческую недвижимость, например, обеспеченных офисными помещениями, а также в ряде секторов потребительского кредитования», — говорится во вступительной речи его выступления перед комитетом по финансовым сервисам палаты представителей, намеченном на среду.
Отмечается, что уровень просрочек по кредитам на коммерческую недвижимость уже достиг пятилетнего максимума. Кроме того, по данным замглавы Федрезерва, растут просрочки по кредитным картам и автокредитам населения.
В тексте указывается, что американские банки уже повысили ожидаемые уровни потерь от просрочек по кредитам и финансовой системе США нужно быть готовой к предстоящим убыткам, но при этом продолжать исполнять свою «жизненно важную роль» в кредитовании бизнеса и населения.