ФРС США заявила о росте просрочек по кредитам на коммерческую недвижимость

В тексте указывается, что американские банки уже повысили ожидаемые уровни потерь от просрочек по кредитам и финансовой системе США нужно быть готовой к предстоящим убыткам, но при этом продолжать исполнять свою «жизненно важную роль» в кредитовании бизнеса и населения.