Дивиденды «Сургутнефтегаза», акции «Аэрофлота», индекс Мосбиржи: дайджест

Дивиденды «Сургутнефтегаза».
В среду, 15 мая, совет директоров «Сургутнефтегаза» примет решение по дивидендам.
Согласно дивидендной политике, принятой в 2018 году, «Сургутнефтегаз» направляет на дивиденды по привилегированным акциям 10% чистой прибыли по РСБУ, разделенной на число акций, составляющих 25% уставного капитала. В конце марта компания опубликовала отчетность по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ), сообщив о чистой прибыли в размере ₽1334,12 млрд.
По расчетам «РБК Инвестиций», дивиденды, исходя из вышеперечисленного, могут составить ₽12,29 на одну привилегированную акцию. Это дает дивидендную доходность 17,55%.
Аналитики БКС ждут выплат на уровне ₽0,82 на каждую обыкновенную акцию с доходностью 2,3%. По привилегированным акциям брокер прогнозирует дивиденды в размере ₽12,3 на бумагу (доходность по текущим ценам — 17,6%).
«Доходность по “обычке” крайне непривлекательна по сравнению с прогнозируемой доходностью большинства других российских нефтегазовых акций за 12 месяцев вперед — 10−13%», — обратили внимание эксперты БКС.
Между тем котировки обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» с конца марта по 10 мая взлетели на 30,8%. В БКС полагают, что причиной ралли в «обычке» могут быть ожидания инвесторов, рассчитывающих на неожиданно щедрые дивиденды за 2023 год. Однако эксперты брокера не видят предпосылок для существенного изменения дивидендной политики Сургутнефтегаза по обыкновенным акциям. «На наш взгляд, вероятность этого составляет 1 к 20 или ниже», — говорится в обзоре БКС. На этом фоне аналитики ожидают коррекции в обыкновенных акциях «Суоргутнефтегаза», как только «очень низкая дивидендная доходность подтвердится».
В то ж время в БКС повысили целевую цену по «префам» компании с ₽72 до ₽79 за акцию, взгляд нейтральный.
Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций вырос по итогам торговой сессии 14 мая. Индекс Мосбиржи прибавил 0,2% и достиг уровня 3463,93 пункта.
Индекс Мосбиржи пока продолжает оставаться в боковом коридоре 3430−3480 пунктов, отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов. Технической перекупленности рынка нет, и в ближайшее время можно ожидать попыток выхода индикатора из данного коридора вверх, полагает эксперт.
Российский рынок подходит к важному периоду отсечек и выплат дивидендов, рассказал аналитик «Финама» Максим Пухов. Он также полагает, что, после четырех недель боковика, который снял техническую перекупленность, скорее всего, рынок продолжит рост, поскольку частные инвесторы продолжат покупать акции под дивиденды.
В частности, позитивную роль в движении рыночных котировок может сыграть выплата дивидендов ЛУКОЙЛом в общем объеме более ₽345 млрд, часть из которого пойдет на покупку новых акций. «В целом общая ситуация располагает к росту фондового рынка. Наиболее вероятный сценарий развития событий мы видим в пробое текущего сопротивления и тестировании новых максимумов в районе 3510−3520 пунктов», — сообщил аналитик «Финама».
В ПСБ ожидают, что в ближайшее время индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3450−3500 пунктов. Главный аналитик ПСБ Алексей Головинов позитивно оценил перспективы рынка и допустил обновление годовых максимумов по индексу Мосбиржи до конца текущей недели.
Акции Сбербанка
Бумаги Сбербанка во вторник обновили максимумы с конца 2021 года. Котировки обыкновенных акций выросли на 1,04%, до ₽318,12 (пик с 6 декабря 2021 года), «префы» подорожали на 0,98%, до 318,18 за бумагу (максимум с 15 ноября 2021 года).
«Сбер» 14 мая опубликовал отчетность по РСБУ за апрель и четыре месяца 2024 года. Ключевые результаты за период с начала года оказались лучше, чем в аналогичном периоде 2023 года, отметили в «Альфа-Инвестициях».
Чистый процентный доход увеличился на 17,8%, чистый комиссионный доход — на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль выросла на 5,1%, с рентабельностью капитала 22,4% за апрель.
Рост кредитного портфеля и средств физических лиц подчеркивает сильное положение банка, отметил директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Несмотря на увеличение операционных расходов на 22,4%, отношение расходов к доходам контролируется на уровне 25,6%. При текущей тенденции ожидается продолжение роста финансовых показателей Сбербанка, но следует учитывать возможные рыночные риски, полагает эксперт.
«Понятная история роста на фоне стабильных финансовых результатов и высоких дивидендов. Годовой фундаментальный таргет ₽410 предполагает еще +29% от текущих уровней», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.
Акции «Аэрофлота»
Котировки авиаперевозчика подскочили по итогам торгов 14 мая на 3,99%, до ₽54,19 за бумагу. Поводом для оптимизма стали позитивные операционные результаты «Аэрофлота» за апрель 2024 года.
Пассажиропоток группы в апреле вырос на 21,7% год к году до 4,1 млн человек. На внутренних рейсах перевезено 3,1 млн пассажиров (+13,7%), на международных — 992,4 тыс. (+56,4%).
«Увеличение авиапассажиропотока “Аэрофлота” на 21,7% год к году и начало летнего сезона могут стимулировать рост котировок акций авиаперевозчика», — полагает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.
Управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова отмечает, что у акций «Аэрофлота» среднесрочно есть потенциал достичь отметки ₽60. По словам Крыловой, группа успешно восстанавливается благодаря внутренним перевозкам, где показатели уже выше 2019 года.
«Компания также активно улучшает свое финансовое состояние: по итогам 2023 года в разы сократился чистый убыток», — обратила внимание Крылова. Она также напомнила, что «Аэрофлот» уже не получает отраслевые субсидии для возмещения операционных расходов.
В то же время аналитики «Тинькофф Инвестиций» сохраняют нейтальный взгляд на бумаги перевозчика из-за неопределенности по прогрессу урегулирования споров с иностранными лизингодателями и неясности со сроками поставок российских самолетов для замещения иностранного флота.
Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 14 мая.
Starbucks. Дивиденды на каждую акцию — $0,57. Дата выплаты — 31 мая. Доходность — 0,75%.
Visa. Дивиденды на каждую акцию — $0,52. Дата выплаты — 3 июня. Доходность — 0,19%.
Amgen. Дивиденды на каждую акцию — $2,25. Дата выплаты — 7 июня. Доходность — 0,72%.
Honeywell. Дивиденды на каждую акцию — $1,08. Дата выплаты — 7 июня. Доходность — 0,53%.
Moody’s. Дивиденды на каждую акцию — $0,85. Дата выплаты — 7 июня. Доходность — 0,21%.
Chevron. Дивиденды на каждую акцию — $1,63. Дата выплаты — 10 июня. Доходность — 1%.
Shell. Дивиденды на каждую акцию — $0,688. Дата выплаты — 24 июня. Доходность — 0,93%.
Корпоративные события
Cisco Systems: финансовые результаты за 2023 финансовый год, после закрытия рынка в США. Ожидания: EPS — $0,8326, выручка — $12,47 млрд.
«М. Видео»: предварительные операционные результаты за первый квартал 2024 года.
«Сургутнефтегаз», «Юнипро», «Россети Центр», «Нижнекамскшина», «Белон»: заседания совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
«Пермэнергосбыт», «Таттелеком»: ГОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов.
Другие важные события.
Ежегодная конференция НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024» с участием главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 7 по 13 мая.
Банк России опубликует Обзор рисков финансовых рынков.
Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26247 и 26226.
МЭА: ежемесячный отчет по рынку нефти — 11:00 мск.
Гонконг: национальный выходной. Биржи закрыты.
Еврозона: ВВП, первый квартал — 12:00 мск.
Еврозона: промышленное производство, март — 12:00 мск.
США: индекс потребительских цен, апрель — 15:30 мск.
США: розничные продажи, апрель — 15:30 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск.
Россия: ВВП, первый квартал — 19:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3 463,93 (+0,2%).
Индекс РТС: 1 194,63 (+0,1%).
S&P 500: 5246,68 (+0,48%).
Dow Jones Industrial Average: 39 558,11 (+0,32%).
NASDAQ Composite: 16 511,18 (+0,75%).