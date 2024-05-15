Дивиденды «Сургутнефтегаза», акции «Аэрофлота», индекс Мосбиржи: дайджест

Между тем котировки обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» с конца марта по 10 мая взлетели на 30,8%. В БКС полагают, что причиной ралли в «обычке» могут быть ожидания инвесторов, рассчитывающих на неожиданно щедрые дивиденды за 2023 год. Однако эксперты брокера не видят предпосылок для существенного изменения дивидендной политики Сургутнефтегаза по обыкновенным акциям. «На наш взгляд, вероятность этого составляет 1 к 20 или ниже», — говорится в обзоре БКС. На этом фоне аналитики ожидают коррекции в обыкновенных акциях «Суоргутнефтегаза», как только «очень низкая дивидендная доходность подтвердится».