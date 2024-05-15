Дать запас: РФ переместилась на восьмое место по объему валютных резервов

Россия опустилась с шестой на восьмую позицию по объему валютных резервов в мире, уступив Саудовской Аравии и Гонконгу. Показатель РФ в I квартале 2024-го составил $424 млрд, следует из данных Всемирного совета по золоту («Известия» их изучили). Причина такого снижения в том, что власти тратили накопления на покрытие дефицита бюджета и на стабилизацию курса рубля, пояснили эксперты. При этом на новые запасы средства не направляются из-за рисков их заморозки. Какой стратегии придерживаются другие страны и зачем нужны валютные резервы — в материале «Известий».