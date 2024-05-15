Дать запас: РФ переместилась на восьмое место по объему валютных резервов

Россия опустилась с шестой на восьмую позицию по объему валютных резервов в мире, уступив Саудовской Аравии и Гонконгу. Показатель РФ в I квартале 2024-го составил $424 млрд, следует из данных Всемирного совета по золоту («Известия» их изучили). Причина такого снижения в том, что власти тратили накопления на покрытие дефицита бюджета и на стабилизацию курса рубля, пояснили эксперты. При этом на новые запасы средства не направляются из-за рисков их заморозки. Какой стратегии придерживаются другие страны и зачем нужны валютные резервы — в материале «Известий».
Какое место занимает Россия по валютным резервам
Валютные резервы России по итогам I квартала составили $424 млрд, сократившись на $18 млрд по сравнению с IV кварталом прошлого года. Страна опустилась с шестого на восьмое место по этому показателю среди всех государств мира, следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council). При этом в начале 2024-го РФ стала лидером по темпам сокращения валютных резервов.
В I квартале Россию опередили Саудовская Аравия и Гонконг, причем их показатели ($436 млрд и $425 млрд соответственно) практически не изменились. Также выше РФ в рейтинге оказались Китай ($3,3 трлн), Япония ($1,2 трлн), Швейцария ($794 млрд), Индия ($593 млрд) и Тайвань ($570 млрд). Для сравнения, валютные резервы Великобритании в I квартале составили $154 млрд, США — $233 млрд, Германии — $99 млрд, Франции — $79.
В целом по всем запасам (не только валютным, но и золотым) Россия также переместилась с шестого на восьмое место с показателем $590 млрд (против $598 в IV квартале прошлого года), следует из данных всемирного совета. «Известия» направили запрос в ЦБ и Минфин о том, почему резервы страны снижаются.
Золотовалютные резервы (ЗВР) выступают буфером устойчивости финансовой системы, пояснила эксперт института энергетики и финансов Анна Танасова. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Антон Поляков добавил, что это «подушка безопасности» для любого государства, которая поможет защитить экономику в случае негативных изменений.
Почему Россия сокращает валютные резервы
В структуре ЗВР большая часть — 72% — приходится именно на валютные резервы, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. За последний год запасы в иностранных денежных единицах сократились на 5%, оценил он.
Причина такого снижения заключается в том, что эти накопления власти тратили для поддержки бюджета (покрытия его дефицита), пояснил Потавин. В прошлом году недостача составила 3,2 трлн рублей. Кроме того, власти направляли деньги из запасов для стабилизации курса рубля, добавил эксперт.
Справка «Известий»
По бюджетному правилу дополнительные доходы от продажи нефти сверх базовой цены ($60 за баррель) направляются в Фонд национального состояния (ФНБ) — это часть золотовалютных резервов. Средства закупаются в юанях. И наоборот, при падении цен ниже базового уровня недополученные доходы компенсируются из кубышки. Это нужно, чтобы снизить влияние цен на нефть на курс рубля.
— На гражданах и экономике РФ такое незначительное колебание валютных резервов никак не скажется. Пока цена на российскую нефть Urals находится выше $60/барр., локальное снижение объемов ЗВР не должно создавать больших проблем. В последующем при профицитном бюджете Минфин может продолжить процесс накопления, — сказал Александр Потавин.
Однако в ближайшее время сокращение валютных резервов продолжится, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Усиление внешнего давления в виде экономических ограничений вынуждает РФ увеличивать расходы бюджета, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
— Индексации МРОТ, пенсий и других социальных расходов в России также происходят опережающими темпами на фоне роста потребительских цен в стране. Поэтому в ближайшее годы РФ может терять позиции по объемам запасов ЗВР, — сказал он.
Кроме того, Россия в последние годы снижает долю таких резервов исходя из политических соображений, сказал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов. В марте 2022 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов Банка России — порядка $300 млрд из $640 млрд.
При этом на Западе обсуждают использование заблокированных активов — прибыль от них предлагается направлять для финансирования Украины. Как сообщала Financial Times, уже в середине лета на эти цели могут направить €2−3 млрд для помощи Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что в случае их изъятия Москва будет отстаивать свои интересы, в том числе в судах.
— Риск конфискации самих активов (а не прибыли от них), замороженных недружественными странами, мы оцениваем как низкий. Европейский центральный банк (ЕЦБ) активно сопротивляется инициативам по прямому изъятию резервов. В то же время, пока они остаются замороженными, такие запасы не могут выполнять своих функций по стабилизации экономической ситуации, — подчеркнул Анатолий Трифонов.
Почему Саудовская Аравия и Гонконг обогнали Россию в рейтинге по валютным резервам
Саудовская Аравия и Гонконг придерживаются фиксированного режима валютного курса, увеличивая резервы в случае улучшения условий торговли — чтобы не допустить укрепления курса национальной валюты, пояснил Трифонов. Кроме того, хранение большей части резервов в долларах защищает их от девальвационного эффекта.
В отличие от российской, экономика Саудовской Аравии и Гонконга не находятся под внешним давлением, указал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Саудиты продают свою нефть без дополнительного дисконта, сложностей с фрахтом и его страхованием, что позволяет дополнительно наращивать запасы, добавил он.
При этом за год обе страны тоже снизили резервы — но эксперты называют колебания в несколько миллиардов долларов незначительными. В целом же страны, особенно развивающиеся, стали отдавать предпочтение золоту, сказал Александр Потавин из «Финам». Это способствует диверсификации резервов в периоды нестабильности в глобальной геополитике, а также оказывает поддержку ценам на драгметалл, отметил эксперт.