Бизнес предупредил о сложностях налоговой амнистии за дробление

По словам Шубина, эксперимент по снижению налогового бремени для сферы общественного питания доказал эффективность такого подхода и позволил бюджету за счет обеления получить больше поступлений с отрасли, отметил он. Речь идет об обнулении с 2022 года НДС для предприятий общепита, находящихся на общей системе налогообложения (это должно было стимулировать их вывести зарплаты из тени). «Мы видим подтверждение, что наш подход был верный с точки зрения налогов. По компаниям, применяющим льготы, поступления НДФЛ за 2022 год дали прирост к 2021 году 2,5 млрд руб. именно за счет увеличения налоговой базы», — говорил в интервью РБК глава ФНС Даниил Егоров.