Акции «Русала» подорожали на 5% на фоне роста биржевых цен на алюминий

Акции компании «Русал» (RUAL) на пике выросли на 5,57%, до ₽45,18 за акцию, обновив максимумы сентября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
По состоянию на 15:16 мск рост замедлился до 4,4%, акции торговались на уровне ₽44,68 за бумагу.
Акции алюминиевого гиганта ускорили рост на фоне роста биржевых цен на алюминий, пишут аналитики «БКС Мир инвестиций». По их словам, финансовые показатели компании очень чувствительны к изменениям цен на базовый металл, поэтому их разворот в обратную сторону может спровоцировать распродажу в бумагах. В БКС также считают, что отчасти причиной такого сильного роста акций стала спекулятивная активность.
Цена на алюминий на Лондонской бирже (LME) в ходе торгов 15 мая выросли на 0,27%, достигнув отметки $2539 по состоянию на 14:28 мск.
Ранее в БКС указали на то, что экспорт «Русала» за четыре месяца просел на 2%. «Санкции против алюминия ускорят уход из Европы — в моменте негативно. Давление на объемы, вероятно, ограничится двумя-тремя кварталами, а рост цен может нивелировать эффект», — отметили аналитики. В БКС «негативный» взгляд на акции «Русала», которые торгуются с мультипликатором P/E 5х при историческом 4,7х.
В пятницу, 12 апреля, США вслед за Великобританией ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства, а также запретили американским компаниям оказывать услуги по приобретению этих металлов, осуществлять их экспорт, реэкспорт, продажу или поставки. Великобритания ограничила импорт алюминия, меди и никеля из России в 2023 году.
Кроме того, США и Великобритания совместно запретили торговать этими металлами на Лондонской и Чикагской биржах. Из-за санкций Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (СME) не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет поставок из России, говорится в отдельном заявлении американского Минфина.
Первоначально акции производителя алюминия «Русал» попали в подборку лучших акций на российском рынке от аналитиков ПСБ 15 апреля с краткосрочной целью ₽45 и потенциалом роста около 8%. Поводом послужила новость о введении запрета на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных российскими компаниями. Аналитики ПСБ изначально полагали, что эти ограничения мало скажутся на финансовом состоянии компании «Русал» и открывают хорошую возможность для покупки.
На следующий день, 16 апреля, позиция была закрыта с убытком в 0,6%, так как стало известно, что «Русал» направил в Минпромторг предложения об экстренных мерах поддержки отрасли цветной металлургии. Таким образом, аналитики посчитали, что «уровень неопределенности» по бумагам компании вырос.
Спустя еще два дня, 18 апреля, торговая идея по акциям «Русала» была открыта вновь. «Мы ожидали, что бумаги компании снизятся сильнее и вернутся к росту позже. Но видим высокий спрос на акции “Русала” и возвращаем их в состав нашего портфеля», — прокомментировали тогда эксперты ПСБ.
Однако в пятницу, 3 мая, в Промсвязьбанке все-таки приняли окончательное решение исключить бумаги из портфеля. «Позицию закрываем принудительно. Ситуация значительно ухудшилась. Вероятно, текущая волна роста котировок подошла к концу. При этом бумаги компании по-прежнему интересны на долгосрочном горизонте», — заявили эксперты. Торговая идея была закрыта с прибылью в 1,4%.
Акции производителя алюминия «Русал» выросли на 27,9% с конца марта и до пика в конце апреля. Максимум был достигнут на торгах 27 апреля, цена повышалась до отметки ₽44.