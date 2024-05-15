Акции «Русала» подорожали на 5% на фоне роста биржевых цен на алюминий

Ранее в БКС указали на то, что экспорт «Русала» за четыре месяца просел на 2%. «Санкции против алюминия ускорят уход из Европы — в моменте негативно. Давление на объемы, вероятно, ограничится двумя-тремя кварталами, а рост цен может нивелировать эффект», — отметили аналитики. В БКС «негативный» взгляд на акции «Русала», которые торгуются с мультипликатором P/E 5х при историческом 4,7х.