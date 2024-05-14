В России арестовали бывшие активы производителя водки «Хортиця»

Арест активов в данном случае — это мера, направленная на обеспечение исполнения будущего решения, говорит управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Несмотря на то, что принятие обеспечительных мер само по себе не означает, что решение будет вынесено в пользу истца, сам факт их принятия в начале спора вполне может быть связан с целью дальнейшего обращения взыскания на перечисленные активы или их фактической национализации, полагает Шевченко. По гражданским делам с участием прокуратуры чаще всего такие меры в отношении акций принимаются в случаях истребования незаконно приватизированного имущества, добавляет Кузнеченков.