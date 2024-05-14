США ввели санкции против основателя Erich Krause

По данным Reuters, обеспокоенность насчет сделки выражали как американские, так и австрийские власти. Представитель RBI в ответ заверил, что кредитная организация «не будет покупать акции у Дерипаски или любого другого физического или юридического лица, на которое наложены санкции». Представитель Дерипаски в свою очередь подчеркивал, что бизнесмен «долгое время не имеет ничего общего со Strabag», а западные санкции против него «основаны на ложной информации». В мае RBI отказалась от планов покупки доли в Strabag, заявив, что сделку не удалось согласовать с властями.