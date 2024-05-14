Решетников указал на признаки перегрева российской экономики

В июне глава регулятора Эльвира Набиуллина называла ситуацию, когда ВВП находится выше потенциала или же когда спрос растет быстрее, чем предложение, а ВВП уже вышел на свой потенциал, перегревом. «И индикатором такого перегрева служит инфляция, когда инфляция становится выше целевого уровня», — предупреждала она. Задачей ЦБ являются возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4%. По подсчетам Банка России, в марте текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,5% в пересчете на год (в феврале — 6,3%).