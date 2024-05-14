Колокольцев предложил разрешить следствию останавливать банковские операции без суда

«Мы считаем, что необходимо наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать операции без судебного решения в случаях, не требующих отлагательства», — сказал он, выступая в Совете Федерации.
Ранее, 22 апреля, сообщалось, что министерство внутренних дел разработало законопроект с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, согласно которому следователи смогут приостанавливать финансовые операции без решения суда на срок не более 10 суток.
Кроме того, отмечалось, что вводимая норма не нарушает установленный ст. 35 Конституции РФ запрет на лишение имущества и направлена лишь на ограничение использования денежных средств, зачисленных на банковский счет, и электронных денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Авторы законопроекта уточнили, что такая инициатива разработана в комплексе мер, направленных на борьбу с IT-преступлениями.