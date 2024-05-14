Колокольцев предложил разрешить следствию останавливать банковские операции без суда

Кроме того, отмечалось, что вводимая норма не нарушает установленный ст. 35 Конституции РФ запрет на лишение имущества и направлена лишь на ограничение использования денежных средств, зачисленных на банковский счет, и электронных денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Авторы законопроекта уточнили, что такая инициатива разработана в комплексе мер, направленных на борьбу с IT-преступлениями.