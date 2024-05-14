Кабмин подготовит закон о регулировании маркетплейсов

«Маркетплейсы не являются торговыми организациями, они не осуществляют реализацию товаров, их отношения с покупателями, продавцами и пунктами самовывоза существенно отличаются от отношений в структуре торговой сети. В связи с этим служба считает необходимым установить требования к маркетплейсам, которые отличны от тех, которые предъявляют торговым сетям», — подчеркнули в ФАС.