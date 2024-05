Глава СПБ Биржи — РБК: «При разблокировке нет пути, гарантирующего успех»

В феврале 2023 года сообщалось, что СПБ Биржа предоставила торговой платформе ITS, которая работает в Казахстане, свои технологии и бизнес-модель. СПБ Бирже принадлежало в этом проекте 10% минус одна акция. Еще 10% было у Freedom Holding. Мажоритарным акционером ITS (80% плюс одна акция) выступал специальный инвестфонд, созданный как некоммерческая организация для инвестиций в развитие финансовой инфраструктуры Казахстана, — Foundation for the Support and Development of International Financial Center.