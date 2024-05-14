Глава СПБ Биржи — РБК: «При разблокировке нет пути, гарантирующего успех»

— Мы открыты к размещениям всех эмитентов, в том числе находящихся под ограничительными мерами. Мы считаем важным организовать площадку по привлечению инвестиций в компании, которые участвуют в развитии экономического и технологического суверенитета России, а также в модернизации промышленности. Эти производственные компании сейчас вкладывают большие средства в развитие своего бизнеса, поэтому мы создали для них специальные условия по выходу на биржу, чтобы они могли выпустить акции или облигации и привлечь инвестиции для своего развития. Мы также готовы помогать компаниям, которые придут к нам на IPO, подготовить документы для листинга. Плюс мы готовы инвестировать средства в узнаваемость этих компаний, в привлечение инвесторов. Мы не собираемся зарабатывать на первичных размещениях, нам важно, чтобы компании могли удовлетворить потребности в капитале через нашу площадку. Биржа будет направлена на привлечение патриотических инвестиций в компании из разных секторов экономики и из всех регионов России.