Эксперты спрогнозировали рост выдач микрозаймов на 25 процентов

Аналитики обратили внимание на то, что небольшим компаниям в 2023 году было тяжело адаптироваться к регуляторным новшествам ЦБ, которые требовали гибкого подхода к продуктовой линейке, что привело к росту концентрации портфеля 100 крупнейших МФО с 84,8% до 86,3% за год.