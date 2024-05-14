Экс-владельцы ЧЭМК попросили приостановить исполнение судебных актов

Группу «Ариант» в 1990-х основали Юрий Антипов и Александр Аристов, тогда же они получили контроль над ЧЭМК. В феврале 2024-го суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о незаконности приватизации заводов комбината и решил вернуть их в пользу государства. В ЧЭМК подчеркивали, что процесс происходил по той же схеме, что и «абсолютно во всех регионах России со всеми промышленными предприятиями».