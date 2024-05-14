Центробанк может повысить нейтральную ставку в 2024 году

О возможном повышении Центробанком (ЦБ) нейтральной ставки говорится в резюме обсуждения ключевой на апрельском заседании, которое опубликовали 13 мая («Известия» его изучили). Сейчас показатель находится на уровне 6−7% годовых, но его могут поднять до 7−8%, считают эксперты.