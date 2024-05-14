Акции «Яндекса» и ММК, дивиденды «Сургутнефтегаза»: дайджест инвестора

В то же время инвестиционный стратег «Алор Брокера» Павел Веревкин считает, что инвестиционную идею в акциях «Яндекса» на Мосбирже можно считать завершенной, а дальнейшая динамика котировок будет уже значительно сильнее коррелировать с индексом Мосбиржи. Ограниченный потенциал роста для акций компании также предполагают оценки «БКС Мир Инвестиций» — ₽4700 за бумагу на горизонте года.