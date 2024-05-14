Акции «Яндекса» и ММК, дивиденды «Сургутнефтегаза»: дайджест инвестора

Акции «Яндекса».
Акции «Яндекса» выросли на 1,17% по итогам торгов 13 мая, достигнув отметки ₽4407 за бумагу. На пике дня котировки компании поднимались до ₽4592,2 за бумагу, что на 5,42% выше закрытия предыдущего дня. На таких уровнях акции компании в последний раз торговались в январе 2022 года.
В понедельник новые акционеры «Яндекса» в лице ЗПИФ «Консорциум. Первый» объявили условия конвертации и обмена акций нидерландской Yandex N.V.:
для акций Yandex N.V., купленных на СПБ Бирже или Мосбирже — обмен 1:1 на акции МКПАО «Яндекс». Обмен начнется не позднее 16 мая и продлится до 15:00 мск 21 июня 2024 года;
для акций Yandex N.V., которые приобретались за пределами Мосбиржи и СПБ Биржи и были переведены в российские депозитарии до 7 сентября 2022 года включительно — внебиржевой обмен с коэффициентом 1:1;
для акций Yandex N.V., которые приобретались за пределами Мосбиржи и СПБ Биржи и были переведены в российские депозитарии до 7 сентября 2022 года включительно — внебиржевой выкуп по цене ₽1251,8 за акцию Yandex N.V.
Сбор заявок на участие во внебиржевом обмене и выкупе будет проходить с 13 мая по 16:00 мск 31 мая 2024 года, а акцепт заявок — с 13 мая по 9 июня 2024 года.
Торги акциями МКПАО «Яндекс» начнутся после завершения расчетов по сделкам обмена и выкупа. Эксперты канала «Мои Инвестиции» предполагают, что это произойдет в июле.
«Считаем, что условия привлекательные и снимают фактор неопределенности, который ограничивал потенциал роста акций “Яндекса”. Полагаем, что навес предложения, который неизбежен после завершения всей процедуры окончательного переезда в Россию, будет небольшим», — отметила управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова.
В банке считают, что в целом у компании отличные перспективы: росту выручки способствует сегмент «поиск и портал», генерирующий маржу по EBITDA свыше 50%, идет активное развитие на рекламном рынке за счет ухода иностранных компаний. «Финансовые результаты за 2023 год подтвердили высокие темпы роста “Яндекса”. По мере выстраивания новой стратегии развития российский менеджмент может рассмотреть и возможность возврата компании к выплатам дивидендов», — полагает Екатерина Крылова.
Аналитики канала «Мои Инвестиции» отмечают, что «Яндекс» торгуется с привлекательной оценкой (11х по EV/EBITDA на 2024 год), а недавние результаты МКПАО «Яндекс» за первый квартал 2024 года предполагают более высокую маржинальность бизнеса по сравнению с Yandex N.V., что может стать источником дополнительного стоимостного потенциала.
В то же время инвестиционный стратег «Алор Брокера» Павел Веревкин считает, что инвестиционную идею в акциях «Яндекса» на Мосбирже можно считать завершенной, а дальнейшая динамика котировок будет уже значительно сильнее коррелировать с индексом Мосбиржи. Ограниченный потенциал роста для акций компании также предполагают оценки «БКС Мир Инвестиций» — ₽4700 за бумагу на горизонте года.
Вчера также стало известно, что Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций с Московской биржи. Это оказало некоторое давление на котировки компании.
Акции ММК
13 мая акции Магнитогорского металлургического комбината (ММК) оказались в лидерах роста индекса Мосбиржи по итогам торгов. Бумаги прибавили 4,21% до ₽57,67.
Котировки компании укрепляются три торговые сессии подряд, за это время они прибавили 5,45%.
Рост акций ММК можно объяснить их предыдущей просадкой, говорит эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Совет директоров сталелитейной компании в конце апреля рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере ₽2,752 на акцию, по мнению Бабина, это могло разочаровать инвесторов — бумаги компании тогда серьезно просели. Эксперт отметил, что акции ММК остаются фундаментально недооцененными с дисконтом 15−20% к средним по Р/Е. Брокер имеет позитивный долгосрочный взгляд на бумаги.
«С технической точки зрения котировки ММК восстанавливаются от среднесрочной поддержки ₽54, у которой проходит также линия долгосрочного бычьего тренда, при улучшении сигналов дневного графика», — говорит аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова. По ее словам, краткосрочный импульс к бумаг может усилиться, если котировки зафиксируются выше пика текущего года ₽60,60. В таком случае у бумаг появляется потенциал достичь фундаментальной целевой цены ₽71,7, что соответствует росту 25%.
По словам Кожуховой, вслед за этим перед акциями откроется перспектива движения к историческому пику ₽79,775. Эксперт отметила, что позитивный долгосрочный взгляд на котировки ММК связан с ожидаемым ростом производства и цен на стальную продукцию.
Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отметил, что акции ММК отстают от своих конкурентов — НЛМК и «Северстали». По его мнению, годовой целью по бумагам компании может быть уровень около ₽80.
Акции «Сургутнефтегаза»
Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» показали наихудшую динамику в индексе Мосбиржи по итогам торгов 13 мая, потеряв 2,62%. Привилегированные акции компании — напротив — оказались в десятке лидеров, прибавив 2,13%, до ₽70,49 за бумагу.
Динамику акций «Сургутнефтегаза» определила новость о планах совета директоров компании обсудить дивиденды на заседании 15 мая.
Аналитики БКС ждут выплат на уровне ₽0,82 на каждую обыкновенную акцию. По привилегированным акциям брокер прогнозирует дивиденды в размере ₽12,3 на бумагу.
Аналогичный прогноз по выплатам дают в ИК «Велес Капитал» — ₽12,3 на привилегированную акцию и ₽0,8 на обыкновенную акцию.
Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 13 мая.
PBF Energy. Дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 30 мая. Доходность — 0,52%.
Eli Lilly. Дивиденды на каждую акцию — $1,3. Дата выплаты — 10 июня. Доходность — 0,17%.
Microsoft. Дивиденды на каждую акцию — $0,75. Дата выплаты — 13 июня. Доходность — 0,18%.
Корпоративная отчетность
Сбербанк: отчетность по РСБУ за четыре месяца 2024 года.
ТГК-1: отчетность по МСФО за первый квартал 2024 года.
До открытия рынка в США.
Sony: финансовые результаты за 2023 финансовый год. Ожидания: EPS — $0,6737, выручка — $19,06 млрд.
Home Depot: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $3,6, выручка — $36,65 млрд.
Alibaba: финансовые результаты за 2024 финансовый год. Ожидания: EPS — ¥10,29, выручка — ¥220,27 млрд.
Другие важные события.
«Аэрофлот»: операционные результаты за апрель 2024 года.
Группа «Позитив»: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить ₽47,33 на акцию за 2023 год и ₽4,56 на акцию за первый квартал 2024 года.
НЛМК: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить ₽25,43 на акцию за 2023 год.
«Россети Юг»: Заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
ЧМК: Заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
Великобритания: уровень безработицы, март — 09:00 мск.
Германия: индекс потребительских цен, апрель — 09:00 мск.
Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW, май — 12:00 мск.
ОПЕК: ежемесячный обзор по рынку нефти — 14:00 мск.
США: индекс цен производителей, апрель — 15:30 мск.
США: Глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 17:00 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3 457,11 (+0,21%).
Индекс РТС: 1 193,46 (+1,31%).
S&P 500: 5221,42 (-0,02%).
Dow Jones Industrial Average: 39 431,51 (-0,21%).
NASDAQ Composite: 16 388,24 (+0,29%).