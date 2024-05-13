«Яндекс» расширил зону доставки роботами в Москве

В районах Тверской, Раменки и Аэропорт роботы-курьеры действуют так же, как в «Москве-Сити» — развозят заказы и « Яндекс . Еды», и «Лавки», а в Пресненском, Ломоносовском, Тропарево-Никулино и Фили-Давыдково — только заказы из «Лавки».

Раньше роботы-доставщики «Яндекса» работали только в Хамовниках и на Лесной улице. По данным компании, в 2023 году они привезли более 100 тыс. заказов. В среднем на доставку у робота уходит 11 минут, а у курьера — 8. Способ доставки роботом предлагают при наличии свободного аппарата, в «Яндекс. Еде» это — бесплатная услуга. Движение машины можно отследить в приложении, чтобы забрать заказ, нужно нажать кнопку «Открыть крышку».