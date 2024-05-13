«Яндекс» расширил зону доставки роботами в Москве

В районах Тверской, Раменки и Аэропорт роботы-курьеры действуют так же, как в «Москве-Сити» — развозят заказы и «Яндекс. Еды», и «Лавки», а в Пресненском, Ломоносовском, Тропарево-Никулино и Фили-Давыдково — только заказы из «Лавки».
Роботы-курьеры «Яндекса» предназначены для доставки заказов на расстояние до двух километров. Он использует разные типы сенсоров, в том числе камеры и HD-карты для локализации в пространстве, а нейросети помогают роботу распознавать объекты и принимать решение, куда ехать. Аппарат может забираться на бордюры высотой до 10 см.
В «Яндексе» отметили, что доставку роботом используют более 200 магазинов и ресторанов, в том числе «Вкусно — и Точка», «Азбука вкуса», «Теремок», «Шоколадница», «Бургер Кинг» и «Андерсон».
«Яндекс» начал тестировать беспилотного робота-курьера для перевозки небольших грузов в 2019 году. Спустя три года первый робот «Яндекс. Ровер» попал в музей. С 2021 по 2023 год проходил эксперимент по доставке посылок с помощью роботов «Яндекса» совместно с «Почтой России», после чего аппараты, участвовавшие в тестировании, перевели на доставку заказов в «Яндекс. Еду» и «Лавку».