Возможны остатки: чистый отток капитала из РФ вырос до $28 млрд

В 2024 году нацвалюта незначительно ослабла: в январе она торговалась около 90 рублей за доллар, а в мае — около 92 рублей. В апрельском макропрогнозе Минэк значительно ухудшил ожидания по среднему курсу за год до 94,7 ₽/$. Поскольку в первые месяцы 2024-го нацвалюта торговалась в пределах устойчиво ниже последнего значения, значит, в конце года она может дополнительно ослабнуть. К концу 2024-го ожидается, что рубль будет торговаться выше 98 единиц за доллар. «Известия» направили запрос в Минэк.