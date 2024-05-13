В России нарастили производство водки и вина

Эксперты назвали неудивительной связь военных действий и увеличение спроса на алкоголь, несмотря на то, что жизнь большинства граждан не поменялась: массовая безработица отсутствует, как и нет дефицита продуктов. «Но стресс и тревога, которые возникли в обществе вначале в ответ на ситуацию неопределенности в экономической сфере, потом, в сентябре 2022 года, в ответ на вероятность призыва, видимо, вылились в повышение потребления алкоголя, которое является одним из самых легких способов расслабиться и снять стресс», — пояснила научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова.