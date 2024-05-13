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Раскрыто, кто попадет в новый реестр должников

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Появление реестра должников по алиментам направлено на защиту интересов детей и должно снизить количество долгов, а также помочь банкам и гражданам определять благонадежность контрагента или партнера, рассказал агентству «Прайм» адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Источник: РИА "Новости"

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о создании в России реестра должников по алиментам. В него войдут сведения о тех, кто привлечен к административной или уголовной ответственности, находится в розыске за алиментные долги. В реестр данные внесут в течение пяти дней с момента их поступления в ФССП, должника уведомят об этом в первые же сутки.

Сведения из реестра пригодятся как банкам, принимающим решения о кредитовании заемщиков, так и работодателям, которые ищут сотрудников. Кроме того, они будут интересны гражданам, ищущим информацию о том, насколько благонадежны их потенциальные партнеры. Найти человека в реестре можно будет по его личным данным. А покинуть «черный список» — лишь после полной уплаты долга, заключил Данилов.