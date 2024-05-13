«М. Видео-Эльдорадо» раскрыло параметры допэмиссии

Гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что сейчас достаточно благоприятное время для привлечения капитала на рынке ценных бумаг, так как физические лица активно вкладываются в акции новых и уже вышедших на биржу эмитентов. По его утверждению, очень важен план развития компании: «Едва ли “М. Видео” будет делать ставку на быстрый рост — видно, что компания сейчас достаточно сильно отстала от своего ключевого конкурента DNS. И в этом плане действительно имеет смысл делать фокус на маржинальность бизнеса, выплату дивидендов и, что касается позиции на рынке, активизировать развитие магазинов компактного формата, с которыми компания выходит в новые города, что позволяет развиваться и повышать эффективность в том числе онлайн-бизнеса». Основными вызовами для компании, по мнению Бурмистрова, будет развитие собственных торговых марок, где компания «также отстала от DNS».