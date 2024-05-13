Акции владельца Jaguar обвалились на 9% из-за слабых прогнозов продаж

Акции индийского автопроизводителя Tata Motors, владеющего брендом Jaguar Land Rover (JLR), 13 мая в моменте снизились на 9,38%, до 949 рупий ($11,36), свидетельствуют данные Национальной фондовой биржи Индии. Как пишет Bloomberg, это самое сильное падение с февраля 2022 года. Агентство связывает снижение котировок компании со слабыми прогнозами продаж автомобилей.
10 мая Tata Motors представила финансовые результаты за четвертый квартал 2024 финансового года. Прибыль JLR, на которую приходится более двух третей выручки материнской компании, выросла на 80%, до £661 млн ($828 млн) на фоне рекордной квартальной выручки в размере £7,9 млрд.
В то же время Tata Motors сообщила, что объем продаж ее коммерческих автомобилей в течение финансового года, заканчивающегося в марте 2025 года, останется неизменным или немного снизится. В компании сократили заказы бренда Jaguar со 148 тыс. в конце декабря до 133 тыс. единиц на 31 марта.
Автопроизводитель сообщил, что «начал решать некоторые серьезные проблемы, особенно на нашем внутреннем рынке здесь, в Великобритании», передает Bloomberg слова CEO компании Адриана Марделла. JLR пытается сократить большое количество невыполненных заказов, вызванное глобальной нехваткой чипов, которая возникла во время пандемии. Из-за этого клиенты месяцами не могли получить свои автомобили.
Помимо кризиса чипов, автопроизводитель также борется с растущей проблемой краж автомобилей в Великобритании. Как пишет Bloomberg, рост преступности привел к резкому увеличению страховых премий. Из-за этого некоторые клиенты не смогли получить страховое покрытие, что побудило JLR запустить собственный страховой продукт. Ранее на этой неделе компания объявила, что будет платить новым клиентам Range Rover £150 в месяц на покрытие расходов на страховку.