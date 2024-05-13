Акции владельца Jaguar обвалились на 9% из-за слабых прогнозов продаж

В то же время Tata Motors сообщила, что объем продаж ее коммерческих автомобилей в течение финансового года, заканчивающегося в марте 2025 года, останется неизменным или немного снизится. В компании сократили заказы бренда Jaguar со 148 тыс. в конце декабря до 133 тыс. единиц на 31 марта.