Вычти из тени: в России хотят ужесточить контроль за майнингом

В России хотят ужесточить контроль за майнингом. Для этого в Экспертном совете при правительстве предложили посредством дистанционных проверок через счетчики сравнить заявленное и фактическое использование мощности. Теневым майнерам, которые превысят значения, указанные в квитанциях, будут назначаться штрафы в размере превышений допустимых затрат электроэнергии, однако расчет будет сделан по более высокому тарифу как для промышленных предприятий. Об этом говорится в материалах организации, которые будут направлены на рассмотрение в правительство 16 мая. «Известия» ознакомились с документом.