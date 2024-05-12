Вычти из тени: в России хотят ужесточить контроль за майнингом

В России начнут охоту на частных майнеров. Превышение показателей электроэнергии в квартирах будут выявлять дистанционно через счетчики, сравнивая заявленный расход с фактическим. В случае нарушения назначат штрафы — расчет будет сделан по более высокому тарифу, как для промышленных предприятий. Такое предложение Экспертный совет при правительстве направит в кабмин. Из-за майнеров в ряде регионов России зачастую происходят перебои в энергосистеме.
Прозрачность рынка
В России хотят ужесточить контроль за майнингом. Для этого в Экспертном совете при правительстве предложили посредством дистанционных проверок через счетчики сравнить заявленное и фактическое использование мощности. Теневым майнерам, которые превысят значения, указанные в квитанциях, будут назначаться штрафы в размере превышений допустимых затрат электроэнергии, однако расчет будет сделан по более высокому тарифу как для промышленных предприятий. Об этом говорится в материалах организации, которые будут направлены на рассмотрение в правительство 16 мая. «Известия» ознакомились с документом.
Сейчас, если теневые майнеры потребляют чрезмерный объем электроэнергии, то их счета увеличиваются по тарифам населения, которые существенно ниже тех, что для промышленности, пояснил член Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий при ФАС России Дмитрий Тортев.
— Сегодня поставщики электроэнергии могут доказывать подобные нарушения через суд, затрачивая время и средства компаний. Однако, если единый принцип штрафования будет разработан на федеральном уровне, это существенно облегчит и активизирует борьбу с нарушителями, — отметил специалист.
Как писали «Известия», государство ограничивает рост стоимости электроэнергии для граждан и поставщики ресурсов покрывают свои издержки за счет повышения тарифов для бизнеса. Объем такого перекрестного субсидирования составляет порядка 300 млрд рублей в год.
В среднем для населения стоимость электроэнергии ниже, чем для промышленности, примерно на 1,5 рубля за 1 кВт•ч в зависимости от региона, рассказал источник в отрасли. Потенциальные штрафы для майнеров могут достигать от сотен тысяч до миллионов рублей, добавил он.
Из-за теневых майнеров (это люди, которые, не регистрируя свой бизнес, устанавливают в жилых помещениях и гаражах энергоемкое оборудование для добычи криптовалюты) происходят перегрузка энергосистемы и перебои в поставках электроэнергии потребителям.
— В отдельных регионах наблюдается значительный прирост потребления электрической энергии, в том числе в связи с ростом майнинговых нагрузок, что привело к возникновению локальных дефицитов в юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири — Иркутско-Черемховском районе Иркутской области, южной части Бурятии и отдельных районах Забайкальского края, — говорится в документе Экспертного совета.
Растущие потребности
Значительная доля роста энергодефицита в ЕЭС России приходится на отдельные районы Бурятии и Забайкалья и Иркутской области. Так, массовая установка устройств для добычи криптовалют в последнем регионе стала в 2022 году одним из основных факторов роста энергопотребления. За 10 месяцев 2022-го оно выросло на 13% относительно 2021-го и на 36% относительно докризисного 2019-го, отмечается в документе.
Согласно информации Системного оператора ЕЭС, потребление электроэнергии в России в 2023 году составило 1121.6 млрд кВт•ч. По экспертным оценкам, приблизительный объем расходования ресурсов на добычу криптовалют в России в 2022-м составил 10,8−14,1 млрд кВт•ч. Один ЦОД мощностью 100 МВт потребляет в среднем 832 млн кВт•ч в год. То есть дополнительный прирост мощности дата-центров для майнинга на 4 ГВт обеспечит увеличение полезного отпуска на 33,2 млрд кВт•ч ежегодно начиная с 2026-го, указано в документе.
«Известия» направили запросы в Минэнерго, а также в сбытовые и майнинговые компании.
Ранее замглавы Минэнерго Павел Сниккарс заявил, что тарифы для майнеров должны вырасти так, чтобы стимулировать их переезд из энергодефицитных районов.
— С точки зрения электроэнергетических компаний основная проблема теневой добычи заключается в том, что пользователи оплачивают электроэнергию по низким тарифам для населения. При этом потребление электричества теневых криптоферм значительно повышает расходование среднего домохозяйства, а ресурс фактически используется для коммерческой деятельности. Рост якобы бытового потребления невыгоден для промышленных предприятий, которые по механизму перекрестного субсидирования теперь компенсируют электроэнергетическим компаниям пониженные тарифы не только населения, но и теневых майнеров, — отметил аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов.
У регионов и энергетиков сегодня есть все инструменты для борьбы с серым майнингом, в том числе возможность введения дифференцированных тарифов для населения, при которых «домашняя» добыча становится экономически невыгодной, считает зампред правления Ассоциации «Надежный партнер» Андрей Романчук.
— Помимо активизации работы энергетиков, возможно, стоит говорить о введении отдельной нормы в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за использование электроэнергии для целей, отличных от применяемого тарифа. Проще говоря, если потребитель — физическое лицо, то заниматься бизнесом на дому и использовать для этого ресурсы по субсидируемому тарифу должно быть запрещено законом, — отметил эксперт.
С учетом энергоемкости майнинга и центров обработки данных, а также их важности и потенциальном эффекте для экономики необходимо четкое нормативное регулирование вопросов снабжения таких объектов, учитывающее потенциал, интересы и особенности функционирования как самих IT-структур, так и отечественной энергетики и других потребителей, заключил Андрей Романчук.
— Мы положительно относимся к любым мерам, которые направлены на создание условий для развития в стране промышленного майнинга. К ним мы бы отнесли проверки со стороны сбытовых компаний. Они помогут обелению этого рынка в России, — считает директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.