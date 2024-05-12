Стимул за стимулом: за счет чего растет американская экономика

Казалось бы, решение временное, и после того, как экономика придет в себя, можно будет вернуться к фискальной умеренности. Однако в 2023 финансовом году (закончился 30 сентября) дефицит вновь подрос и составил 6,2% ВВП. Предварительный прогноз на 2024 год показывает превышение расходов над доходами на $1,5 трлн (5,3% ВВП), но судя по тому, что месячные показатели регулярно оказываются хуже ожиданий, итоговая цифра будет пересмотрена на один-другой процентный пункт. Всё это происходит в ситуации, когда кризис уже несколько лет как остался позади, а страна переживает экономический рост. И это делает нынешнюю фискальную политику США беспрецедентно проциклической (то есть стимулирующей экономику не во время спадов и рецессий, а в период подъема).